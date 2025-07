Gladbach: Florian Neuhaus in die Regionalliga-U23 degradiert

Ein Video aus dem Mallorca-Urlaub von Florian Neuhaus ist in den vergangenen Tagen viral gegangen. Der 28-Jährige hatte mit seinem Gehalt geprahlt und sich despektierlich über Manager Roland Virkus geäußert, nun bestraft ihn Borussia Mönchengladbach. Das hat auch Folgen für die Regionalliga West.

Am Wochenende war auf der Plattform X (vormals Twitter) ein kurzes Video aufgetaucht, in dem sich Neuhaus auf Mallorca abfällig über Gladbachs Sportchef Virkus geäußert hatte: „Er ist der schlechteste Manager der Welt“, meinte Neuhaus zu Fans, bevor er über sein Jahresgehalt sprach: „Don Rollo gibt Florian Neuhaus eins, zwei, drei, vier Millionen.“

Gladbach teilt am Mittwoch mit, dass der 28-Jährige mit einer "hohen Geldstrafe" belegt wurde. Außerdem muss der ehemalige Nationalspieler in den kommenden vier Wochen mit der U23, die in der Regionalliga spielt, trainieren. „Das Verhalten und die Aussagen von Florian Neuhaus sind vereinsschädigend und inakzeptabel, er hat mit seinen Worten dem Klub geschadet und handelnde Personen tief enttäuscht, das ist mit den Werten des Vereins nicht vereinbar,“ teilt Borussias Geschäftsführer Dr. Stefan Stegemann zur Strafe mit.

Neuhaus bestritt zehn Länderspiele für Deutschland und hatte vor vier Jahren noch einen Marktwert von fast 40 Millionen Euro (38 Millionen), doch in der abgelaufenen Saison kam er nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Gerüchte über einen Wechsel gibt es immer wieder, die jüngsten Entwicklungen machen einen Abgang nicht unwahrscheinlicher.