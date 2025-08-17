Gladbach Erster, BVB stolpert, Siegen furios, Wiedenbrück gewinnt spät

Der 4. Spieltag der Regionalliga West geht am Sonntag mit vier Paarungen weiter: Borussia Dortmund U23 führt zwar zweimal gegen den Wuppertaler SV, gewinnt aber nicht. Das gilt bedingt auch für die SSVg Velbert, die gegen Borussia Mönchengladbach U23 verliert; die "Fohlen" sind jetzt auch neuer Tabellenführer. Während die Sportfreunde Siegen in Köln siegen, holt der SC Wiedenbrück einen späten Heimsieg gegen den SC Paderborn U21.

Wuppertal kommt zweimal zurück

Michael Eberwein und Ben Hüning trafen beide per Kopf für die U23 von Borussia Dortmund, doch auch zwei Treffer reichten im Heimspiel gegen den Wuppertaler SV nicht. Der WSV glich durch Hans-Juraj Hartmann und Amin Bouzraa aus und sicherte sich im Stadion Rote Erde ein 2:2. Dortmund bleibt im Mittelfeld, Wuppertal knapp dahinter.

Velbert verliert nach Führung gegen Gladbach

Nach dem späten Ausgleich in Bochum am vergangenen Montag ging die SSVg Velbert gegen die Gladbacher U23 zunächst durch Leonard Lepper in Führung (6.) Den Blitzstart konterte der Gast durch Jan Urbich (17.), der in der Schlussphase auch den 2:1-Siegtreffer markierte (86.). Bitter für Schlusslicht Velbert: Timo Böhm kassierte nach einer Stunde die Gelb-Rote Karte.

Wiedenbrück mit Lucky Punch

Der SC Wiedenbrück und der SC Paderborn U21 lieferten sich einen spannenden Kampf, der schon auf ein Remis hinauslief. Doch dann schlug die Stunde von Davud Tuma, der den Siegtreffer für Wiedenbrück in der Nachspielzeit erzielte, in der der SCW dann sogar noch einmal traf und insgesamt mit 3:1 siegte. Paderborn II hat damit die erste Niederlage der Saison kassiert.

Siegen weiter furios

Aufsteiger Sportfreunde Siegen bleibt eine heiße Aktie in der Regionalliga West, denn beim 1. FC Köln U21 sicherte sich der Klub aus dem Siegerland mit dem nächsten furiosen Auftritt einen 4:2-Erfolg. Dustin Wilms (21.), Cagatay Kader (56.), Dennis Brock (75.) und Shaibou Oubeyapwa (80.) schossen die Gäste erst zu einem 2:0, dann zum einem 4:1. Als Tabellenzweiter sind die Aussichten stark, Köln II rangiert dagegen auf einem Abstiegsplatz.

Der nächste Spieltag

5. Spieltag

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Paderborn 07 II

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Wiedenbrück

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Bonner SC

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - SC Fortuna Köln

So., 24.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II

So., 24.08.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - SSVg Velbert

