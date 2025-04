Gladbach besiegt den Tabellenführer, RWO verliert Topspiel gegen Köln

Die Wölfe ließen sich in der Anfangsphase direkt von den Fohlen überrumpeln. Zunächst saß der Fernschuss von Kevin Ahlberg perfekt (5.), wenig später klaute Mika van Lipzig VfL-Torhüter Dusan Pernis den Ball und erhöhte daraufhin locker zum 2:0 (13.). Über den weiteren Verlauf der ersten Hälfte war die Borussia darauf bedacht, die Führung weitestgehend zu verteidigen.

Im zweiten Durchgang machten sich die Mühen sich die Mühen der Gäste bezahlt. Carl-Anton Sticherling schlich sich nach einer Flanke an seinem Bewacher vorbei und vollendete zum Anschlusstreffer (50.). Wolfsburg witterte zwar wieder Morgenluft, aber die Gladbacher waren wieder an der Reihe. Anton Schumann griff im Laufduell mit van Lipzig zur Notbremse, die Folge: Platzverweis und Elfmeter. Diesen brachte Wael Moyha sicher im Eck unter (56.). Danach hatten die Gladbacher das Spiel in der Hand, konnten aber trotz ordentlicher Chancen den Vorsprung nicht weiter erhöhen. Mit inzwischen sieben Punkten Vorsprung auf Platz fünf ist den Fohlen der Gang in die Endrunde fast nicht mehr zu nehmen.

"Am Ende steht ein hochverdienter Sieg. Wir wollten unsere positive Tendenz bestätigen, das haben wir getan, und gehen mit einem guten Gefühl in die englische Woche", freute sich Gladbachs Trainer Mihai Enache in den Vereinsmedien. "Ich rechne es meinen Jungs hoch an, dass sie sich von dem Gegentreffer nicht haben verunsichern lassen, sondern immer weiter nach vorne gespielt haben."