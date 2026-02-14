Gladbach beendet Negativlauf, Köln und Lotte trennen sich ohne Sieger

Borussia Mönchengladbach II ist mit etwas Verzögerung im Jahr 2026 angekommen. Dank eines 3:0-Erfolgs gegen den SV Rödinghausen durchbrechen die Jungfohlen die Negativserie zum Rückrundenauftakt. Im zweiten Samstagsspiel trennten sich die Sportfreunde Lotte und der 1. FC Köln II ohne Sieger.
Im Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn waren die Kölner vor heimischem Publikum zunächst auf Kurs. Yannick Mausehund brachte den Ball ins Zentrum, Louis Hiepen misslang der Klärungsversuch, stattdessen schloss Youssoupha Niang zur Führung ab (32.). Lotte steckte in der Folge nicht auf und sorgten spät für den Ausgleich. Top-Torjäger Leon Demaj zeigte sich einmal mehr zuverlässig vom Elfmeterpunkt (73.). So verpasste Köln den Sprung nach oben im Tableau und bleibt stattdessen direkter Nachbar der Lotteraner.
1. FC Köln II – Sportfreunde Lotte 1:1
1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luc Dabrowski, Cenny Neumann, Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Etienne Borie, Patrik Kristal, Youssoupha Niang, Sargis Adamyan - Trainer: Evangelos Sbonias
Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth, Louis Hiepen, Ben Klefisch, Shkrep Stublla, Luca Horn, Kaan Kurt (60. Kamer Krasniqi), Max Ritter, Samuel Owusu Addai, Leon Demaj - Trainer: Fabian Lübbers
Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 1064
Tore: 1:0 Youssoupha Niang (32.), 1:1 Leon Demaj (73.)
Erstmals wurde es vor dem Kasten der Jungfohlen gefährlich. Viktor Miftarajs Kopfball war jedoch zu zentral, um Tiago Pereira Cardoso ins Schwitzen zu bringen (12.). Besser machten es die Gladbacher. Iaia Danfo drückte einen Abpraller per Kopf über die Linie (17.). Mit Fortschreiten der ersten Hälfte wurden die Gäste aktiver, rissen das Spiel an sich. Den zweiten Treffer verpasste Fritz Fleck mit seinem Abschluss neben das Tor nur knapp (42.).
Rödinghausen war zwar nicht ganz abgemeldet, ließ jedoch klare Torchancen weiter vermissen. So war wieder die Borussia an der Reihe. Danfa ließ die gesamte Hintermannschaft der Hausherren alt aussehen, umkurvte Schlussmann Dennis Gorka und schnürte den Doppelpack aus spitzem Winkel (56.). Spätestens nachdem der Flachschuss von Niklas Swider auch noch ins Tor fand, stellte sich die Frage nach dem Sieger nicht mehr wirklich (70.). Rödinghausen drängte in der Folge zumindest noch einmal auf den Anschlusstreffer, die Gäste ließen aber nichts mehr zu. So reicht es für die ersten Punkte unter der Führung von Oliver Kirch. Rödinghausen bleibt weiter unten stecken.
SV Rödinghausen – Borussia Mönchengladbach II 0:3
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst, Aygün Yildirim - Trainer: Lars Fleischer
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Divine Dillon Berko, Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic, Fritz Fleck, Niklas Swider, Josiah Uwakhonye, Yannick Michaelis, Iaia Manco Danfa - Trainer: Oliver Kirch
Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)
Tore: 0:1 Iaia Manco Danfa (17.), 0:2 Iaia Manco Danfa (56.), 0:3 Niklas Swider (70.)
23. Spieltag
21.02.26 RW Oberhausen - SV Rödinghausen
21.02.26 FC Gütersloh - SSVg Velbert
21.02.26 Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln
21.02.26 1. FC Bocholt - Bonner SC
21.02.26 Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück
21.02.26 Wuppertaler SV - 1. FC Köln II
21.02.26 VfL Bochum II - FC Schalke 04 II
22.02.26 Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II
22.02.26 Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II
