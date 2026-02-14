Gladbach beendet Negativlauf, Köln und Lotte trennen sich ohne Sieger

Im Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn waren die Kölner vor heimischem Publikum zunächst auf Kurs. Yannick Mausehund brachte den Ball ins Zentrum, Louis Hiepen misslang der Klärungsversuch, stattdessen schloss Youssoupha Niang zur Führung ab (32.). Lotte steckte in der Folge nicht auf und sorgten spät für den Ausgleich. Top-Torjäger Leon Demaj zeigte sich einmal mehr zuverlässig vom Elfmeterpunkt (73.). So verpasste Köln den Sprung nach oben im Tableau und bleibt stattdessen direkter Nachbar der Lotteraner.

Erstmals wurde es vor dem Kasten der Jungfohlen gefährlich. Viktor Miftarajs Kopfball war jedoch zu zentral, um Tiago Pereira Cardoso ins Schwitzen zu bringen (12.). Besser machten es die Gladbacher. Iaia Danfo drückte einen Abpraller per Kopf über die Linie (17.). Mit Fortschreiten der ersten Hälfte wurden die Gäste aktiver, rissen das Spiel an sich. Den zweiten Treffer verpasste Fritz Fleck mit seinem Abschluss neben das Tor nur knapp (42.).

Rödinghausen war zwar nicht ganz abgemeldet, ließ jedoch klare Torchancen weiter vermissen. So war wieder die Borussia an der Reihe. Danfa ließ die gesamte Hintermannschaft der Hausherren alt aussehen, umkurvte Schlussmann Dennis Gorka und schnürte den Doppelpack aus spitzem Winkel (56.). Spätestens nachdem der Flachschuss von Niklas Swider auch noch ins Tor fand, stellte sich die Frage nach dem Sieger nicht mehr wirklich (70.). Rödinghausen drängte in der Folge zumindest noch einmal auf den Anschlusstreffer, die Gäste ließen aber nichts mehr zu. So reicht es für die ersten Punkte unter der Führung von Oliver Kirch. Rödinghausen bleibt weiter unten stecken.

SV Rödinghausen – Borussia Mönchengladbach II 0:3

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst, Aygün Yildirim - Trainer: Lars Fleischer

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Divine Dillon Berko, Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic, Fritz Fleck, Niklas Swider, Josiah Uwakhonye, Yannick Michaelis, Iaia Manco Danfa - Trainer: Oliver Kirch

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)

Tore: 0:1 Iaia Manco Danfa (17.), 0:2 Iaia Manco Danfa (56.), 0:3 Niklas Swider (70.)

Liveticker: SC Paderborn II - 1. FC Bocholt

Liveticker: Borussia Dortmund II - VfL Bochum II

____ Liveticker: FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV

So geht es weiter

23. Spieltag

21.02.26 RW Oberhausen - SV Rödinghausen

21.02.26 FC Gütersloh - SSVg Velbert

21.02.26 Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln

21.02.26 1. FC Bocholt - Bonner SC

21.02.26 Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück

21.02.26 Wuppertaler SV - 1. FC Köln II

21.02.26 VfL Bochum II - FC Schalke 04 II

22.02.26 Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II

22.02.26 Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II

