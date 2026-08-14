GL Wiesbaden: Freie Turnerschaft, Orlen und Türk Kelsterbach makellos Die Freie Turnerschaft Wiesbaden feiert den dritten Sieg im dritten Spiel +++ Orlen bleibt ungeschlagen, Bleidenstadt rettet spät einen Punkt und die SKG 23 steckt im Tabellenkeller fest von Elias Gherboui, Erik Bechtold · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Eddersheim II gelingt nach der bitteren Auswärtsniederlage beim SC Offheim der erste Heimerfolg der Saison. – Foto: Pia Pfeifer

Wiesbaden. Die Freie Turnerschaft Wiesbaden und der FC Türk Kelsterbach setzen ihren starken Saisonstart fort und stehen nach drei Spieltagen mit voller Ausbeute da. Auch die SG Orlen bleibt nach dem deutlichen Erfolg gegen Biebrichs U23 weiter ungeschlagen, während Germania Wiesbaden den ersten Sieg bejubelt. Für die SKG 23 Wiesbaden spitzt sich die Lage dagegen nach der dritten Niederlage in Folge früh zu.

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Der Fehlstart der SKG 23 Wiesbaden ist damit endgültig perfekt: Am Mittwoch empfängt die SKG 23 Wiesbaden den FC Germania Weilbach. Für die Wiesbadener ist es bereits die dritte Niederlage in Folge und nach dem dritten Spieltag steht die SKG 23 mit einem Torverhältnis von 1:13 auf dem letzten Tabellenplatz. Auf der anderen Seite kann der Aufsteiger aus Weilbach nach dem Unentschieden gegen Germania Wiesbaden am letzten Spieltag sowie dem 4:0-Auswärtssieg sein Punktekonto nach drei Spieltagen auf vier Zähler erhöhen.

Nach der Auswärtsniederlage am vergangenen Spieltag findet der FC Eddersheim II wieder in die Erfolgsspur. Vor heimischem Publikum setzte sich die zweite Mannschaft des FC souverän mit 6:1 gegen den SV Wiesbaden durch und stellt damit ebenfalls auf vier Zähler nach drei Spieltagen. Der SV Wiesbaden konnte dagegen nicht an die erfolgreichen vergangenen beiden Spieltage anknüpfen und musste sich in Eddersheim geschlagen geben. Zuvor hatte die Mannschaft mit sechs Punkten aus den ersten beiden Partien einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Am kommenden Spieltag empfängt der FC Eddersheim II die U23 des SV Biebrich, während der SV Wiesbaden auf den FC Germania Okriftel trifft. "Arbeitspunkt"

Die SG Nassau Diedenbergen und der FC Germania Okriftel teilen sich nach einer umkämpften Partie die Punkte. Während Okriftel in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft war, steigerte sich Diedenbergen nach dem Seitenwechsel deutlich. Mit drei Wechseln brachte Trainer Matthias Güldener auf Seiten der SG neue Impulse in die Partie. Diedenbergen arbeitete in der Folge konsequenter gegen den Ball, musste jedoch in der 91. Minute den Gegentreffer hinnehmen. Die Mannschaft steckte aber nicht auf und kam in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich. „Das ist unsere Stärke, dass wir in solchen Situationen weitermachen“, sagte Güldener und sprach von einem „Arbeitspunkt“. Mit vier Punkten aus drei Spielen zeigt sich Güldener zufrieden: „Dieser eine Punkt kann im Verlauf der Saison noch wichtig werden“. Ziel sei es zudem, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern und nicht wie in der vergangenen Saison auf Schützenhilfe angewiesen zu sein. "Wir arbeiten Fußball"

Der FC Türk Kelsterbach erwischt einen gelungenen Saisonstart, bleibt auch nach dem dritten Spieltag weiter ungeschlagen und erhöht auf 9 Punkte. Kelsterbach erspielte sich zahlreiche Chancen, während der FC Bierstadt über weite Strecken vor allem mit Defensivarbeit beschäftigt war. Vor allem gegen den Ball zeigte die Mannschaft von Trainer Hicham El Mrhanni in der frühen Phase der Saison eine starke Leistung. „Wir arbeiten Fußball“, sagt der Trainer. Ein konkretes Saisonziel gibt es nicht, doch El Mrhanni sagt: „40 Punkte sind erstmal erreichen und dann sehen wir weiter.“ Weiter geht es dann für die Mannschaft aus Kelsterbach nächste Woche, wo der FC auf den Tabellennachbarn SC Offheim trifft. "Ein guter Start in die Runde"

Die Freie Turnerschaft Wiesbaden siegt auch in ihrem dritten Saisonspiel. Dabei überzeugt das Team mit einer Auswärtsgala beim SV Erbenheim und gewinnt mit 8:1. Sportlicher Leiter Daniel Pollner spricht von „drückender Überlegenheit“ von Beginn an. Die Mannschaft ging mit einem 3:0 in die Halbzeit. Pollner sieht das direkt nach der Pause erzielte 4:0 als „Schlusspunkt“ für Erbenheim. Im weiteren Spielverlauf der zweiten Halbzeit übernahm die FTW das Geschehen. Joker Kavira überzeugte mit einem Hattrick, ebenso die Doppeltorschützen Jaatite und Johnson. Pollner ist mit der Leistung des Teams zufrieden: „Da kann man wirklich ein Lob an die Mannschaft für einen guten Start in die Runde aussprechen.“ Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel steht die Freie Turnerschaft Wiesbaden mit neun Punkten und starkem Torverhältnis auf Tabellenplatz eins und erwartet am Sonntag Karadeniz Wiesbaden. Der Sportliche Leiter warnt vor dem kleinen Kunstrasenplatz und hofft gleichzeitig auf einen Sieg. Aufstellung Gast: M. Koubaa, J. Bidiwa, A. Boujdad, T. Derix, L. Jessegus, T. Johnson, N. Leistner, J. Schmidt, M. Jaatite, A. Kasilmis, U. Seyfi. - Wechsel: F. Christen, L. Hake, A. Arjoun, M. Hake, D. Kavira. Tore: 0:1 A. Kasilmis (16.), 0:2 (39.), 0:3 (45.) M. Jaatite, 0:4 (51.), 0:5 (60.), 1:6 (78.) D. Kavira, 1:5 (Unbekannt), 1:7 (79.), 1:8 (85.) T. Johnson.

Germania Wiesbaden darf seinen ersten Sieg bejubeln. Im Donnerstagabendspiel gegen den FV Alemannia Nied gewinnt das Team von Trainer Stefan Kühne am Ende deutlich. Kühne zeigt sich erfreut: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel.“ Als einziges Manko erwähnt der Trainer liegengelassene Torchancen, die zu einem höheren Halbzeitergebnis hätten führen können. Kühnes Mannschaft habe gegen Nied ihre Spielidee, die in den Spielen gegen Weilbach und den SVW noch nicht funktionierte, diesmal konsequent umgesetzt. Der Trainer spricht aufgrund dessen auch von einem „verdienten Sieg“. Am Sonntag steht für Germania Wiesbaden wieder ein Heimspiel an. Dort begrüßt Kühne mit seinem Team den VfR 07 Limburg um 15 Uhr. Kühne warnt jedoch vor den bisherigen Leistungen des Verbandsliga-Absteigers, von denen man sich nicht täuschen lassen solle. Gleichzeitig sehe er gute Chancen für sein Team. Wichtig sei, dass die Mannschaft an das Spiel gegen Nied anknüpfe und die Laufleistung beibehalte. Aufstellung Gast: M. Nastos, M. Kocur, S. Patzwald, N. Placzek, T. Terzic, J. Becker, M. Lauer, R. Mehreteab, T. Choukairi, R. Rodriguez-Arenella, S. Wittenberg. - Wechsel: J. Büchner, A. Sibio, E. Toegel, L. Drehwald, B. Mziu. Tore: 1:0 (8.) S. Özbeyaz, 2:0 (27.) N. Gür, 2:1 (65.) N. Placzek, 3:1 (71.) N. Gür, 4:1 (80.) J. Heidemann, 5:1 (89.) O. Fey Später Punkt für Bleidenstadt

Der TSV Bleidenstadt gastierte am Donnerstagabend beim SC Offheim. Club-Intimus Ralf Neumann berichtet von einer starken Defensive seines TSV. Zudem habe Bleidenstadt klare Chancen in Halbzeit eins gehabt, konnte sich aber nicht belohnen, erklärt Neumann. Das Tor von Offheim sei „aus dem Nichts gekommen“. Für ihn war Bleidenstadt in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. In der zweiten Spielhälfte begann Bleidenstadt mit dem Ausgleich zum 1:1. Dennoch musste sich der TSV zunächst gegen dominante Offheimer wehren, die durch Bohnet und Dankof auf 3:1 für den SC erhöhten. Bleidenstadt kam erst spät wieder zum Zug, erklärt Neumann: Zu Beginn der Nachspielzeit erzielte Aksholakov den Anschlusstreffer zum 3:2 und gab dem TSV „Hoffnung“ auf einen Punkt. Dies sollte das Spielgeschehen gegen Ende beeinflussen, wodurch Bleidenstadt noch einmal den Druck erhöhen konnte und siegessichere Offheimer mit dem späten Ausgleichstreffer bestrafte. Mit dem Punktgewinn beschreibt Neumann das Spiel als „verdientes Unentschieden“ und hofft auf weitere Punkte am Wochenende. Am Sonntag gastiert Bleidenstadt in Erbenheim (15:30 Uhr). Die Erbenheimer müssen bis dahin die Heimpleite gegen eine starke Freie Turnerschaft Wiesbaden vergessen haben. Aufstellung Heim: R. Laux, L. Becker, D. Hoferichter, N. Kremer, M. Rademacher, L. Bohnet, J. Kilic, B. Orani, R. Dankof, R. Schmidt, L. Weiss. Aufstellung Gast: B. Rick, M. Akdag, M. Mansoor Saeed, M. Paul, F. Rienhardt, P. Webert, T. Bellin, L. Schiffler, N. Westerwelle, A. Dedic, J. Golle. - Wechsel: K. Goeckede, A. Aksholakov, Z. Endale. Tore: 1:0 (10.) R. Dankof, 1:1 (46.) J.Golle, 2:1 (58.) L. Bohnet, 3:1 (59.) R. Dankof, 3:2 (90+1.) A. Aksholakov, 3:3 (90+3.) Z. Endale.

Yannick Klische, Kapitän der SGO, verhinderte den frühen Rückstand seiner Mannschaft und leitete direkt den Angriff zum 1:0 ein. In der 80. Minute verwandelte Klische einen Elfmeter und ließ Biebrichs Aufholträume platzen. – Foto: Sven Muntermann