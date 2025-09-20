GL: Wer verliert, bleibt unten drin

Fußball-Gruppenligist VfR Fehlheim tritt im Spitzenspiel bei Tabellenführer VfB Ginsheim an. (Aerchiv) Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße (jz/maz/ü/ net/ü). Derbyzeit im Odenwald: Aufsteiger SV Fürth empfängt die angeschlagene SG Wald-Michelbachm und beide Mannschaften stehen angesichts der Tabellensituation unter Druck. Die FSG Riedrode wurde in den vergangenen drei Wochen nach großartigem Saisonstart etwas ausgebremst, die Stimmung aber ist nicht eingetrübt. Doch gegen den SV Münster wünschen sich die Riedroder jetzt schon mal wieder drei Punkte..

SV Fürth – SG Wald-Michelbach (Sonntag, 15 Uhr). SVF-Trainer Jochen Ingelmann erwartet ein interessantes Spiel gegen einen Gegner, der mit dem Rücken zur Wand steht. „Das ist eigentlich schon ein Endspiel für Wald-Michelbach“, sagt Ingelmann. Doch auch die Fürther haben den Blick auf die Tabelle gerichtet, rutschte die Ingelmann-Elf nach dem ärgerlichen 0:2 gegen Ober-Roden doch auf Rang zwölf ab, will sich ebenfalls möglichst schnell von den unteren Rängen wieder lösen. Ingelmann weiß, dass der Gegner seine letzten Spiele nur knapp verloren hat: „Und sie hatten immer ihre Chancen.“ Doch auch Fürth hat zuletzt durchaus vernünftig gespielt. „Wir müssen aber konzentriert weiterarbeiten“, sagt der Trainer, der sich vor allem in der Offensive aber noch mehr Effektivität wünscht. Für die FSG Riedrode darf es ruhig wieder ein Dreier sein

Die Mannschaft von FSG-Trainer Tobias Beltz konnte am Donnerstag im Kreispokal beim TSV Hambach mit 6:1 gewinnen, und der Coach nutzte das Spiel, um gründlich durchzuwechseln. „Auch die Spieler, die nicht so zum Zug gekommen sind, konnten sich beweisen“, sagt Fabian Kreiling vom FSG-Spielausschuss. Ob es Erkenntnisse gab, wird sich gegen Münster zeigen, wenn es „ruhig mal wieder drei Punkte werden dürfen“, wie Kreiling nach zuletzt einer Niederlage und zwei Remis deutlich macht. Münsters Trainer hat Riedrode beim 3:3 in Auerbach beobachtet. „Er wird wissen, was auf ihn zukommt“, sagt Kreiling. „Wir erwarten jedenfalls ein Spiel auf Augenhöhe“.

Der FC war vergangene Woche spielfrei, feierte davor einen 3:1-Erfolg gegen Viktoria Griesheim und ist spätestens dann in der Gruppenliga angekommen. Und derart positiv soll es jetzt bei Dersim weitergehen für den FCF, der dann wohl wieder auf Dominik Knauer zählen kann. „Dersim ist heimstark – das wird eine schwere Nummer“, weiß aber Frank Poth von der sportlichen Leitung. „Aber wir sind in der Spur und wollen was holen“.

„Das wird ein hartes Brett“, sagt 07-Trainer Peter Brandenburger, der am Samstag auf acht oder neun Spieler verzichten muss. Wie so oft in dieser Saison geht Bensheim nicht in Bestbesetzung an den Start, steht auch deswegen nach acht Spielen mit acht Punkten nur auf Tabellenplatz 15, einem Abstiegsplatz. „Wir müssen in den nächsten Spielen punkten und schauen, dass wir uns von den Abstiegsrängen fernhalten“, sagt Brandenburger. Zufrieden mit dem Saisonstart ist der 53 Jahre alte A-Lizenz-Inhaber nicht. Aber „ich mache keinem Spieler einen Vorwurf“, sagt Brandenburger, dessen Elf derzeit mit Kampfgeist punktet. Nicht nur für den Kampf um den Klassenverbleib wären drei Punkte wichtig. Am Samstag feiert der FC 07 im Weiherhausstadion eine Wiesn-Gaudi. Mit einem Sieg könnte es die Brandenburger-Elf also mal so richtig krachen lassen.

Die TSV ist nach einem zwischenzeitlichen Ausrutscher wieder auf einem guten Weg, wie jüngst das 3:3 im Derby gegen den Tabellenzweiten FSG Riedrode zeigte. Fast wichtiger als das Ergebnis war für den Sportlichen Leiter Aiad Al-Jumaili das Auftreten seiner Mannschaft. „Da war alles zu sehen, was ich gegen Seckmauern vermisst habe“, sagt der Funktionär. Dass die TSV trotz eines 0:3-Rückstandes zurückkam, unterstreicht den Kampfgeist der Rot-Weißen. „Das war großes Kino“, sagt Al-Jumaili. Anteil an dem spielerisch überzeugenden Auftritt aufseiten der Gastgeber hatte auch Neuzugang Arjun Wente. Der US-Amerikaner sammelte bereits Erfahrung in der Dritten Liga in Ungarn. Dennoch geht der Sportliche Leiter nicht davon aus, dass es gegen Aufsteiger TSV Altheim leicht wird. Zumal dann wohl immer noch einige Spieler fehlen werden. Al-Jumaili sagt daher: „Das wird ein heißer Tanz.“ VfR Fehlheim spricht von Sechs-Punkte-Spiel

