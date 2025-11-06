GL: Wenn Diehl trifft, verliert der TSV nicht

Seckmauern. Nach über eineinhalb Jahren Zwangspause in der A-Liga ist Joshua Diehl mittlerweile ein Torjäger in der Gruppenliga geworden – seine Karriere hat nach dem Wechsel im Sommer vom SV Heubach zum TSV Seckmauern ordentlich an Fahrt aufgenommen. So hat sich der 27-Jährige nicht nur in der Startelf der Odenwälder festgespielt, sondern führt überdies auch die interne Torschützen-Liste mit sieben Treffern an. „Josh zeigt, dass man sich bei uns durch Eigeninitiative und Disziplin durchsetzen kann“, lobt Spielertrainer Lucas Oppermann, der seine anfänglichen Erwartungen an den Neuzugang als „sogar übertroffen“ sieht.

Diehl durchlief seit seiner Kindheit sämtliche Jugendmannschaften in Heubach und kam mit 17 Jahren das erste Mal bei den Herren zum Einsatz – und zwar auf der Sechs, wo gerade Bedarf gewesen sei. Erst einige Jahre später in der Saison 22/23 rückte Diehl ganz nach vorne in die Sturmspitze. Das Resultat: 22 Tore in 20 Spielen in der A-Liga. „Damals habe ich dann erstmals überlegt, den nächsten Schritt nach oben zu gehen“, verrät Diehl. Doch es kam erstmal ganz anders. Im April 2023 verletzte sich der Angreifer in einem Saisonspiel und suchte in der Folge verschiedenste Ärzte auf. Die Antwort nach monatelanger Ungewissheit kam dann bei einem Sportarzt in Kaiserslautern: Es wurde ein Anriss der Adduktorensehnen um circa vier Zentimeter festgestellt, der schließlich im Februar 2024 operiert werden konnte. Im Oktober des gleichen Jahres und damit nach einer Leidenszeit von fast 20 Monaten kehrte Diehl in die Mannschaft zurück und tastete sich unter Coach Karsten Luft wieder hinein in den Spielbetrieb. „Ich war auch in der Rückrunde noch nicht wieder bei 100 Prozent, habe mir aber trotzdem zugetraut, es einmal höher zu probieren“, berichtet der Angreifer.

So kontaktierte er TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann, den er bereits kannte, und man einigte sich noch vor dem Relegationsfinale zwischen Seckmauern und Höchst auf eine Zusammenarbeit – unabhängig davon, ob der TSV den Sprung von der Kreisoberliga in die Gruppenliga tatsächlich schaffen sollte. In einem dramatischen Spiel besorgte Oppermann höchstpersönlich durch seinen Treffer kurz vor Schluss den Aufstieg und Diehl heuerte kein Jahr nach seinem Comeback zwei Klassen weiter oben an. „Ich hatte, als ich dann das erste Mal beim Training dabei war, direkt ein super Gefühl mit den Jungs. Das hat untereinander von Anfang an richtig gut gepasst, auch wenn es auf der anderen Seite natürlich nicht einfach für mich war, Heubach nach all den Jahren zu verlassen“, erzählt Diehl. Die folgende Sommer-Vorbereitung gestaltete sich indes schwierig, da sich ein bereits langfristig geplanter Urlaub des Neuzugangs mit dem Trainingsbeginn überschnitt. Doch Diehl arbeitete auch fern der Heimat weiter an seiner Verfassung. „Josh kam in einem sehr guten physischen Zustand zurück, auf dem er nach Trainingseinstieg direkt aufbauen konnte“, berichtet Oppermann. Auch der erste Treffer für seinen neuen Verein sollte nicht lange auf sich warten lassen. So traf Diehl schon am ersten Spieltag beim furiosen Sieg in Wald-Michelbach nach seiner Einwechslung zum 6:1-Endstand.