Viererpack: Yanis Wanitschek (links), der hier von seinen Teamkameraden gefeiert wird, führte den FC Alsbach mit vier Treffern zum ersten Saisonsieg in der Fußball-Gruppenliga. Letztlich hieß es 5:1 gegen die SKV Büttelborn. Foto: Peter Henrich (HEN-FOTO)

GL: Wanitschek führt FCA zum ersten Sieg Vier Treffer beim 5:1-Erfolg in der Gruppenliga gegen Büttelborn +++ Griesheim gewinnt das Duell der Absteiger

Darmstadt-Dieburg. Im Duell der Verbandsliga-Absteiger setzte sich Viktoria Griesheim in der Gruppenliga Darmstadt mit 1:0 gegen die TS Ober-Roden durch. Den ersten Saisonsieg feierte der FC Alsbach mit 5:1 über die SKV Büttelborn. Dagegen unterlag der SV Münster mit 2:4 bei Dersim Rüsselsheim ebenso wie der TSV Altheim im Aufsteigerduell gegen den FC Fürth. Am Ende hieß es 3:1 für die Odenwälder.

Viktoria Griesheim – TS Ober-Roden 1:0 (0:0). Es dauerte eine Weile, bis die Partie Fahrt aufnahm. Danach wurde die Viktoria druckvoller. Einen Schuss von Aimene (25.) konnte Ober-Rodens Yildirim gerade so blocken. Wenig später beförderte Volk eine kurze Ecke mit der Hacke an die Latte. Danach hatte erneut Volk die Griesheimer Führung auf dem Fuß, scheiterte alleinstehend aber an TSO-Schlussmann Schwaar. Erst in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs hatte Szollar die erste ernsthafte Torchance für die Gäste. Gleich nach dem Wiederanpfiff rettete Gästespieler Koser in höchster Not vor dem einschussbereiten Aimene. Schließlich war es dann Köhler (76.), der das überfällige 1:0 für die Viktoria erzielte. Die TSO versuchte daraufhin erfolglos, den Ausgleich zu erzielen und verharrt nach fünf Spielen weiter ohne Sieg im Tabellenkeller.

FC Alsbach – SKV Büttelborn 5:1 (1:1). „Die erste Halbzeit war von uns unterirdisch. Ich war überhaupt nicht zufrieden“, sagte FCA-Trainer Steffen Gils zur Leistung seines Teams vor der Pause. Allerdings hatte er mit Yanis Wanitschek einen Unterschiedsspieler, der im ersten Durchgang schon den Ausgleich erzielte (41.), nachdem Ramaki (9.) die Büttelborner in Führung geschossen hatte. Nach der Pause war es dann Wanitschek, der mit einem Hattrick (61./73./84.) gegen immer mehr nachlassende Gäste für die Entscheidung sorgte. Ferati (88.) setzte den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand, der den FCA entspannter in die nahe Zukunft blicken lässt.

Dersim Rüsselsheim – SV Münster 4:2 (2:1). Einmal mehr haderte Münsters Trainer Naser Selmanaj mit den Gegentoren, die sich sein Teams fing sowie den guten Chancen, die Münster nicht nutzte. Ein Ballverlust im Mittelfeld führte zum 1:0 durch Nefati (22.), der Kopfball von Tayboga (29.) nach einem Eckball zum 2:0. Beide Male sah die SVM-Abwehr nicht gut aus. Der Anschluss von Tareq Hamed (42.) gab den Gästen neue Hoffnung für die zweite Hälfte. Da hätte Auana (48.) den Ausgleich erzielen müssen, scheiterte aber frei vor Dersim-Torwart Hossaini. Für Trainer Selmanaj war das eine Schlüsselszene: „Mit dem Ausgleich wäre die Partie anders gelaufen“. Auf der anderen Seite erzielte Nefati (56.) gegen Münsters schwache Abwehr per Kopf das 3:1. Dem SVM fehlte es in der Folge an Durchschlagskraft. Mit dem 4:1 durch Ünal (87.) war das Spiel gelaufen. Das 2:4 von Roßkopf (90.+4) war nur mehr Ergebniskosmetik.

TSV Altheim – FC Fürth 1:3 (0:1). Altheim hat es im Duell der Aufsteiger verpasst, mit einem Sieg sich in der Tabelle weiter nach oben abzusetzen. Der Grund für die Niederlage war der behäbige Auftritt der Gastgeber, den Trainer Adis Ahmetovic auch stark kritisierte: „Uns hat die Einstellung gefehlt. Fürth war keine Übermannschaft, aber unser träger Auftritt, die unsauberen Bälle und die harmlose Offensive haben den Gegner förmlich eingeladen“. Dabei hatte Ribeiro (7.) das 1:0 für Altheim auf dem Fuß, verpasste aber knapp. Aus dem Nichts war es Fürths Gebhard (31.), der die Gästeführung erzielte. Auch nach dem Seitenwechsel konnte sich Altheim nicht zu größeren Taten aufraffen. Das bestrafte Adamek (69.) mit dem 2:0 für Fürth. Mit dem 3:0 von Gebhard (83.) war das Spiel dann endgültig gelaufen. Daran änderte auch der Anschluss durch den eingewechselten Odeh (85.) nichts mehr.