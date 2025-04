GL: Wallrabensteiner düpieren Bierstadt

Bierstadt hatte sich vorgenommen, die 0:5-Klatsche vom Hinspiel mit einem Dreier wettzumachen, wurde jedoch von den effektiven Gästen immer wieder kalt erwischt. „Wenn wir nach zehn Minuten unsere zwei Hundertprozentigen nutzen, geht das Ganze nur in unsere Richtung,“ trauerte René Keutmann den zwei Chancen von Heller und Wintermeyer nach. Wallrabenstein stand tief, ließ mit einem starken Abwehr-Organisator Mirco Paul wenig zu und hatte mit Niklas Kern den Mann des Spieles auf seiner Seite: Mit vier Buden sorgte der Interims-Spielertrainer im Alleingang für die Entscheidung SVW-Sprecher Dirk Hünerbein, der in Sachen neuer Trainer noch nichts Neues vermelden konnte, war mit dem starken Ergebnis happy: „Allerdings fiel Bierstadt nur ganz wenig ein.“ Das gab auch Keutmann zu: „Torwart Colin Besier war da völlig schuldlos, wir agierten in der Defensive ohne Kopf und wurden von der Höhe her bestraft.“

Bierstadt: Besier; Ceglie (46. Thamer), Wimmer (46. Braig), Bauschke, Meister (75. Koochi), Wintermeyer, Götz, Kramer, Nickel, Keutmann, Heller (62. Gür).

Wallrabenstein: Machenheimer; Ott, Paul (80. Efe Kadi), Erdem Kadi, Leffler (71. Bautista), Mikko Meier, Matti Meier, Jaschinger, Kamil, Bilz, Kern. - Tore: 0:1 Mikko Meier (30.), 0:2, 0:3, 0:4, 2:6 Kern (38., 45., 48., 85.), 0:5 Kamil 873.), 1:5 Keutmann (79.), 2:5 Wintermeyer (81.).

Vorallem mit dem Schiedsrichter haderte Nieds Coach Steffen Kaschel, welcher auch in der kommenden Saison als Cheftrainer der Alemannia fungieren wird, nach der 1:2-Auswärtsniederlage in Dietkirchen. „Der ganze Sportplatz wusste nicht, wieso da Elfmeter gepfiffen wurde“, ärgerte sich Kaschel über die Situation zum Foulelfmeter in der 20.Minute, welchen Dietkirchens Paul Stahl zur Führung verwandelte. Im Anschluss war es weiter Nied, die den Druck ausübten. Doch der TuS erhöhte durch eine Kontersituation in der 70.Spielminute auf 2:0. Philipp Ullrich erzielte nur kurze Zeit später den Anschlusstreffer für die Alemannia (77.) und wahrte die Hoffnung auf einen Punkt. „Es war danach weiter ein Spiel auf ein Tor, der Schiedsrichter sieht im Strafraum ein klares Handspiel nicht und einmal rettet der Torwart super. Zusammengefasst ist es ein gebrauchter Nachmittag gewesen“, beurteilt Steffen Kaschel die Niederlage.

Tore: 1:0 Stahl (20.), 2:0 Schmitt (70.), 2:1 Ullrich (77.)

TuS II: Bouillon, Datum, Kuczok, Schmitt, Schutzbach, Stutzer, Zimmer, Litzinger, Meuser, Stahl, Zuckrigl.

Nied: Nastos, Mbenoun, Tuchi, Ullrich, Mensah-Bonsu, Wölfert, Becker, Choukairi, Kocur, Müller, Rodriguez-Arenella.

Erbenheim ließ hinten nichts zu, war nach Gelb-Rot gegen Weilbachs Karl Dietmar 20 Minuten in Überzahl. Als Dalmeida vier Minuten vor dem Ende nach einem Freistoß durchstartete, schienen die Gäste vor dem Dreier. Ein Abstimmungsfehler ließ Weilbach nach Pascal Fischers Kopfballtreffer in der Nachspielzeit noch jubeln. „Eigentlich war das Ergebnis okay“, fühlte es sich für Erbenheims Kevin Bähren nach dem späten Ausgleich eher wie eine Niederlage an. Das sah Weilbachs Trainer Nourdine Ajarar ähnlich: „Nach den Siegen der Konkurrenz treten wir auf der Stelle. Allerdings bleibt unsere Stimmung gut und mit zwei Siegen ändert sich die Ausgangslage ganz schnell“, hofft er weiter auf ein gutes Saisonende.

Weilbach: Sianavas; Hochsattler (75. Schmutzler), Belosevic, Torinomi, Fischer, Müller, Alusse (30. Wesp), Kling, Thieme (61. Calosevic), Dietmar, Wuntke (61. Hame).

Erbenheim: Nietsch; Roubiou (75. Feidt), Krebs, M. Tahiri, Dagdevir, Dalmeida (87. Marzouki), Chourak, Ouadeh (46. El Bakkaoui), Clemens, A. Tahiri (70. Nguyen), Dorul. - Tore: 0:1 Dalmeida (86.), 1:1 Fischer (90.+3).

Die dünn besetzte Gästeriege hatte viel Respekt vor dem Gegner und dem kleinen Platz: „Kurzfristig fiel noch Ali Bektas aus, der in der Nacht Vater wurde, wir hatten nur noch Spieler aus der Zweiten draußen“, so Ilkay Candogan. „Wir haben direkt nach Anpfiff in der ersten Minute eine Großchance für das 1:0, lassen diese aber leider liegen“, berichtet Dirk Ptak, sportlicher Leiter des FC Eddersheim II, welcher den aufgrund von Rückenschmerzen ausfallenden Chefcoach Marko Wronski ersetzte. Allerdings bot die Heimelf im Anschluss eine indiskutable Vorstellung: Daniel Rudi startete gleich mit einem lupenreinen Hattrick, nach einer guten halben Stunde lag der TSV mit fünf Treffern vorn und konnte alles locker runterspielen.

Türkischer SV: Vollmer; Demirtas, Tahiri, Tasdelen (87. G. Bektas), Khababa, Amallah, Jallow (80. Daudi), Ofosu, Rudi, Lamsamri, Caliskan. - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Rudi (3., 10., 24.), 0:4, 1:7 Amallah (26., 90.+2), 0:5 Jallow (32.), 0:6 Caliskan (52.), 1:6 Baatz (61.).

Als Marlon Klärner mit dem Pausenpfiff einen Strafstoß zum 1:3 versenkte, war Papa Sven noch gut drauf: „Bis dahin waren wir gut im Spiel. Dann schien jedoch der Stecker gezogen und die nicht mehr gruppenligataugliche Leistung wurde zu einer einzigen Enttäuschung“, sprach Eltvilles Sportlicher Leiter Klartext. Zu allem Überfluss musste sein Team auch noch Rot gegen Felix Prasser (70., Notbremse) und Gelb-Rot gegen Mo Abd Ali (90.) quittieren. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verpennt“, urteilte Carsten Ache, Sportdirektor der TuRa, nach dem Spiel deutlich.

TuRa: Diop, Schülli (46.Maach), Jung (54.Colloseus), Krekovic, Tesfazghi, Krebs (75.Mc Mahon), Aleixo da Silva, Zuber Fernandez (54.Moges), Gschwender, Bin Irwan (75. Teku), Fellahi.

Eltville: Williams; Süs, Weygandt, Abd Ali, Zentner (64. Kicheu), Klärner, Sarris, Jurcan, Gebel, Jahn, Haxhosaj (66. Prasser).

Tore: 0:1 Eigentor (8.), 0:2 Sarris (21.), 1:2, 2:3, 3:3 Bin Irwan (22., 53., 60.), 1:3 Klärner (45.), 4:3 Maach (62.), 5:3 Krebs (75.), 6:3 Moges (90.+3).

„Höchst war eine Nummer zu groß für uns. Viermal Aluminium und unser Torwart Alex Stubben mit einer bundesliganahen Vorstellung verhinderten ein Total-Debakel“, analysierte RaMa-Coach Matthias Güldener mit Hochachtung vor dem Sieger. Dabei sprach er seinem Team sogar noch eine Top-Partie in Sachen Einstellung zu. „Bei unseren drei Treffern haben wir alles richtig gemacht.“ "So viele Torchancen habe ich als Trainer noch nie erlebt“, erzählt Sascha Amstätter, Cheftrainer der SG Hoechst, nach dem Spiel. Erst zum Ende hin habe seine Mannschaft begonnen die Chancen zu verwerten und den deutlichen Heimsieg einzuleiten.

SG Hoechst: Müller, Duban, Tayboga, Matthews, Aksu, Jahnnetti, Silveira Aires, Grigoryan (89. Boungou Boko), Sultani (84.Antinac), Akbulut (92. Masuda), Ali (12.Ayad).

Rauenthal: A. Stubben; Frey, Gudenkauf (62. Steinmetz), Zamouri, Knedlik, Hörr, Matijevic, Blanke, Zeleznik, Berg (30. Ceranski), Sievers (46. Knopp).

Tore: 0:1 Zamouri (15.), 0:2, 2:3 Blanke (21., 59.), 1:2, 2:2 Grigorjan (38., 55.), 3:3 Matthews (60.), 4:3, 6:3 Sultani (75., 87.).

„Wir haben gezeigt, dass wir noch da sind“, war René Geilert nach der starken Partie gegen die favorisierten Gäste gut drauf. Pascal Sowa war im Tor ein sicherer Rückhalt, das ganze Team zeigte dann, dass mit Hochheim noch zu rechnen ist. „Schade, dass Felix Geisler berufsbedingt wieder nach Nürnberg zurückgeht“, sieht Geilert nach dem Abschiedsspiel des Mittelfeldspielers einen erheblichen sportlichen Verlust.

Hochheim: Sowa; Stöcker, Süveges, Geisler, Karbe (69. Maier), Walther, Stegmaier (85. Mouhaman), Nishida, Geis (81. Schucker), Lakatos (90. Beciragic), Uslu (56. Möhn). - Tore: 1:0 Nishida (51.), 2:0 Mouhaman (89.).

Gegen den viertplatzierten FC Dorndorf sorgte die noch vor dem Spieltag Tabellenletzte Viktoria für eine wahre Überraschung. Ein früher Platzverweis in der 33.Spielminute auf Seiten des FCD ebnete den Weg zum Auswärtsdreier. „Der Platzverweis hat uns natürlich in die Karten gespielt, davor war Dorndorf klar überlegen“ räumte Daniel Niedermann, sportlicher Leiter der Viktoria Kelsterbach, ein. Durch zwei späte Treffer von David Kaltenmark und Elias Brämer (85., 88.) tütete das Kellerkind schlussendlich die drei Punkte ein. „Diese drei Punkte waren so nicht eingeplant, deshalb freuen wir uns umso mehr“, sagt Niedermann.

Tore: 0:1 Kaltenmark (85.), 0:2 Brämer (88.).