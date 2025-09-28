GL: Wald-Michelbach löst den Knoten

Bergstraße (jz/maz/ü/net/ ü). In der Gruppenliga gab es am Wochenende gleich zwei kurzfristige Spielausfälle. Die Heimpartie der TSV Auerbach gegen dem SV Münster wurde auf den 6. November (Donnerstag) verlegt. Grund dafür ist eine Krankheitswelle beim Gegner, der kurzfristig um eine Verschiebung gebeten hat. Für TSV-Trainer Giuliano Tondo ist das kein Problem. Für ihn sei es selbstverständlich gewesen, Münster in diesem Fall entgegenzukommen, sagte er.
Anders verhält es sich beim Spiel des VfR Fehlheim gegen Viktoria Griesheim. Hier wurde der Rasenplatz im Stadtteil wieder einmal wegen seines Zustands gesperrt. Nach den vorangegangenen, anhaltenden Regenfällen war er tief und morastig und damit nach Ansicht der Stadt unbespielbar.
Die Fehlheimer hatten sich gut auf das Gruppenliga-Verfolgerduell vorbereitet, die Absage nutzten sie nun aber, um neue Kräfte zu bündeln, um in den anstehenden Begegnungen zumindest den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. „Die Jungs sollen den Kopf frei kriegen und mal vom Ligaalltag abschalten. Die nächsten Wochen haben es auch in sich“, sagte VfR-Coach Sebastian Lindner mit Blick auf die anstehenden Begegnungen gegen den FC 07 Bensheim (5. Oktober), Dersim Rüsselsheim (12.) und den SV Fürth (19.).
Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW, sprach von einem überragenden Spiel der Gastgeber: „Der FCA hatte keine einzige Torchance.“ Denn die SGW-Abwehr war stabil. Für den verletzten Aleksander Qoku waren Daniel Jahn sowie Robin Beisel ins Defensivaufgebot gerückt, „und das hat gut funktioniert“, wie Gräber sagte. Zudem hatte die Mannschaft von SGW-Trainer Benjamin Sigmund in der Offensive das nötige Quäntchen Glück. Der Sportliche Leiter der SGW beobachtete stark herausgespielte Tore. Und der Erfolg hätte gar noch deutlicher ausfallen können. „Das Selbstvertrauen ist zurück“, ist für Gräber die Handschrift des neuen Trainers „immer deutlicher erkennbar“. Tore: 1:0 Naas (24.), 2:0 Schmidt (31.), 3:0 Ripper (50.), 4:0 Brauch (73.), 5:0 Guarino (88.). – Schiedsrichter: Wiesner (Eintracht Frankfurt). – Zuschauer: 100. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Wanitschek (60., FCA) wegen wiederholten Foulspiels. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.
Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG, war maßlos enttäuscht vom Auftreten seiner Mannschaft, sprach sogar von Arbeitsverweigerung. „Das war ein grottenschlechter Kick von uns. „Heute hat gar nichts gestimmt“, sagte er. Motivation? Fehlanzeige. Und die FSG leistete sich kapitale Fehler. „Mir fehlen die Worte“, sagte der Verantwortliche des Tabellenzweiten, der seine Pfründe vom starken Saisonstart (fünf Siege in Folge) gerade verspielt. Riedrode führte mit 2:1, hatte danach dem immer druckvolleren Spiel der Gastgeber nichts entgegenzusetzen. Der Sportliche Leiter: „Wir haben nicht verteidigt, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen.“ Tore: 1:0 Engel (29.), 1:1 Kilian (45+2.), 1:2 Schuchmann (55.), 2:2 Alkhani (85.), 3:2 (90.+3). – Schiedsrichter: Kakmaci (SG Aarbergen). – Zuschauer: 60. – Beste FSG-Spieler: keine.
Das erste Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Peter Brandenburger hat der FC 07 gut überstanden. Interims-Trainer Constantin Renner, selbst Spieler beim FC 07, war nicht unzufrieden. „Es ist klar, dass wir in dieser Phase nicht die Sterne vom Himmel spielen.“ Trotzdem zeigte Bensheim gute Ansätze und hatte nach dem 0:1-Rückstand Pech mit so mancher Abseitsentscheidung. Bisweilen verpasste die Bensheimer Offensive den richtigen Zeitpunkt für das Abspiel, versuchte es aber weiter – und wurde belohnt. Can Orhan legte vor, Budimir erzielte frei vor dem Tor das 1:1. Der TSV machte es dem FC 07 in der zweiten Halbzeit wieder schwer, als er einen Eckball nicht vors Tor, sondern in den Rückraum spielte und der Distanzschuss das 1:2 aus Bensheimer Sicht bedeutete. Doch kurz vor Schluss flutschte TSV-Torwart Zatocil ein Schuss von Niclas Blüm durch die Beine zum 2:2. Wer nächste Woche an der Seitenlinie beim FC 07 steht, war am Sonntag unklar. Renner sagte aber: „Solange der Verein mich braucht, bin ich da.“ Tore: 1:0 Diehl (12.), 1:1 Budimir (39.), 2:1 Stapp (64.), 2:2 Niclas Blüm (90.). – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Moullig (Offenbach). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Klewar (90., TSV) wegen Ballwegschießens. – Beste Spieler: Oppermann/Albrecht, Orhan.