GL: Wald-Michelbach löst den Knoten

Weggerannt: Die SG Wald-Michelbach gewinnt gegen den FC Alsbach. – Foto: Andreas Rothermel

Bergstraße (jz/maz/ü/net/ ü). In der Gruppenliga gab es am Wochenende gleich zwei kurzfristige Spielausfälle. Die Heimpartie der TSV Auerbach gegen dem SV Münster wurde auf den 6. November (Donnerstag) verlegt. Grund dafür ist eine Krankheitswelle beim Gegner, der kurzfristig um eine Verschiebung gebeten hat. Für TSV-Trainer Giuliano Tondo ist das kein Problem. Für ihn sei es selbstverständlich gewesen, Münster in diesem Fall entgegenzukommen, sagte er.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Anders verhält es sich beim Spiel des VfR Fehlheim gegen Viktoria Griesheim. Hier wurde der Rasenplatz im Stadtteil wieder einmal wegen seines Zustands gesperrt. Nach den vorangegangenen, anhaltenden Regenfällen war er tief und morastig und damit nach Ansicht der Stadt unbespielbar.

Die Fehlheimer hatten sich gut auf das Gruppenliga-Verfolgerduell vorbereitet, die Absage nutzten sie nun aber, um neue Kräfte zu bündeln, um in den anstehenden Begegnungen zumindest den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. „Die Jungs sollen den Kopf frei kriegen und mal vom Ligaalltag abschalten. Die nächsten Wochen haben es auch in sich“, sagte VfR-Coach Sebastian Lindner mit Blick auf die anstehenden Begegnungen gegen den FC 07 Bensheim (5. Oktober), Dersim Rüsselsheim (12.) und den SV Fürth (19.). Heute, 15:00 Uhr SG Wald-Michelbach SG WaMi FC Alsbach FC Alsbach 5 0

Jörg Gräber, Sportlicher Leiter der SGW, sprach von einem überragenden Spiel der Gastgeber: „Der FCA hatte keine einzige Torchance.“ Denn die SGW-Abwehr war stabil. Für den verletzten Aleksander Qoku waren Daniel Jahn sowie Robin Beisel ins Defensivaufgebot gerückt, „und das hat gut funktioniert“, wie Gräber sagte. Zudem hatte die Mannschaft von SGW-Trainer Benjamin Sigmund in der Offensive das nötige Quäntchen Glück. Der Sportliche Leiter der SGW beobachtete stark herausgespielte Tore. Und der Erfolg hätte gar noch deutlicher ausfallen können. „Das Selbstvertrauen ist zurück“, ist für Gräber die Handschrift des neuen Trainers „immer deutlicher erkennbar“. Tore: 1:0 Naas (24.), 2:0 Schmidt (31.), 3:0 Ripper (50.), 4:0 Brauch (73.), 5:0 Guarino (88.). – Schiedsrichter: Wiesner (Eintracht Frankfurt). – Zuschauer: 100. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Wanitschek (60., FCA) wegen wiederholten Foulspiels. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG, war maßlos enttäuscht vom Auftreten seiner Mannschaft, sprach sogar von Arbeitsverweigerung. „Das war ein grottenschlechter Kick von uns. „Heute hat gar nichts gestimmt“, sagte er. Motivation? Fehlanzeige. Und die FSG leistete sich kapitale Fehler. „Mir fehlen die Worte“, sagte der Verantwortliche des Tabellenzweiten, der seine Pfründe vom starken Saisonstart (fünf Siege in Folge) gerade verspielt. Riedrode führte mit 2:1, hatte danach dem immer druckvolleren Spiel der Gastgeber nichts entgegenzusetzen. Der Sportliche Leiter: „Wir haben nicht verteidigt, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen.“ Tore: 1:0 Engel (29.), 1:1 Kilian (45+2.), 1:2 Schuchmann (55.), 2:2 Alkhani (85.), 3:2 (90.+3). – Schiedsrichter: Kakmaci (SG Aarbergen). – Zuschauer: 60. – Beste FSG-Spieler: keine. Trainerfrage beim FC 07 ist noch nicht final geklärt