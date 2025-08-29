GL: Wachrütteln bei der SKV Büttelborn

Kreis Groß-Gerau (arc). Für die SKV Büttelborn kommt die kommende Begegnung in der Gruppenliga Darmstadt zur gefühlt schlechtesten Zeit. Am Sonntag (15 Uhr) tritt das Team bei der TSV Auerbach an, einem Gegner, gegen die Büttelborn vier der letzten fünf Spiele verloren hat. Und die SKV wartet derweil weiter auf den ersten Saisonsieg, die heftige 1:5-Niederlage gegen Alsbach am vergangenen Sonntag war dabei ein richtiger Rückschlag für das Team von Trainer Uwe Hesse.
Dieses hatte sich zuvor verbessert präsentiert, in den ersten beiden Heimspielen die ersten beiden Punkte geholt und gegen den hohen Favoriten Dersim Rüsselsheim trotz Niederlage seine Gruppenligatauglichkeit bewiesen. Nun hofft die SKV, dass der Knoten endlich platzt und der erste Dreier gefeiert werden kann.
Der VfB Ginsheim will seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen und muss am Sonntag um 15.30 Uhr beim Mitaufsteiger FC Fürth antreten. Zuletzt spielten beide Mannschaften 2016 gegeneinander, damals gewannen die Teams jeweils ihre Heimspiele mit 1:0. Fürth ist mit sieben Punkten aus vier Spielen gut gestartet und hat erst fünf Gegentreffer zugelassen, während Ginsheim mit 21 Treffern aus fünf Spielen die beste Offensive der Gruppenliga stellt. Ein Vorteil für den VfB könnte dabei sein, dass Fürth zuletzt am Donnerstag gegen Wald-Michelbach spielen musste und somit nur eine kurze Pause hatte.