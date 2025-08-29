GL: Wachrütteln bei der SKV Büttelborn

Frust bei Gruppenligist SKV Büttelborn: Man muss die Niederlage gegen Alsbach vergessen machen. Der kommende Gegner wird aber kein einfacher – Foto: Daniel Nischwitz (Archiv)

Kreis Groß-Gerau (arc). Für die SKV Büttelborn kommt die kommende Begegnung in der Gruppenliga Darmstadt zur gefühlt schlechtesten Zeit. Am Sonntag (15 Uhr) tritt das Team bei der TSV Auerbach an, einem Gegner, gegen die Büttelborn vier der letzten fünf Spiele verloren hat. Und die SKV wartet derweil weiter auf den ersten Saisonsieg, die heftige 1:5-Niederlage gegen Alsbach am vergangenen Sonntag war dabei ein richtiger Rückschlag für das Team von Trainer Uwe Hesse.

Dieses hatte sich zuvor verbessert präsentiert, in den ersten beiden Heimspielen die ersten beiden Punkte geholt und gegen den hohen Favoriten Dersim Rüsselsheim trotz Niederlage seine Gruppenligatauglichkeit bewiesen. Nun hofft die SKV, dass der Knoten endlich platzt und der erste Dreier gefeiert werden kann.

