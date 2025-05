GL: Vorwürfe aus dem Hinspiel hängen nach

Kreis Groß-Gerau. Ein besonderes Augenmerk liegt an diesem Sonntag auf der Gruppenliga-Partie des SV 07 Geinsheim bei Dersim Rüsselsheim (15.30 Uhr). Das Hinspiel endete 4:1 für Dersim und wurde überschattet von einem bis heute unbelegten Rassismusvorwurf seitens des Rüsselsheimer Schlussmanns ( wir berichteten ). Der vermeintlich Betroffene ist seitdem weitergezogen, ein Beigeschmack bleibt. „Der Rassismusvorwurf schwingt auf jeden Fall noch mit. Es ist für uns immer noch unverständlich und nicht nachvollziehbar. Wir haben irgendwann keine Antwort mehr bekommen und warten eigentlich immer noch auf eine Entschuldigung“, sagt der Sportliche Leiter von Geinsheim, Stuart Martinez. Grundlegend wurden die Vorwürfe von Geinsheim untersucht, doch weder Zeugen noch Beweise dafür gefunden – hängen bleibt jedoch von solchen Vorwürfen immer etwas.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Generell ist bei diesem Duell aufgrund der Historie beider Teams immer Pfeffer drin. „Wir stehen in der Tabelle vor Dersim und werden alles geben, die drei Punkte mit nach Geinsheim zu nehmen. Aber Dersim hat sich seit der Winterpause sehr verbessert und ist dabei, den Punktabzug vollständig aufzufangen. Die Mannschaft ist zudem auf ihrem engen Kunstrasen sehr heimstark“, so Martinez. Fehlen wird rotgesperrt Deniz Celik, der wie berichtet nach dieser Saison von Geinsheim nach Rüsselsheim wechselt. Und David Friebe riss sich nach einem rüden Foul im Spiel gegen Hahn das Kreuzband. „Er wird uns sehr fehlen, das war nahe an der Körperverletzung, wie da reingegangen wurde.“