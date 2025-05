GL Vorschau: Kellerduell zwischen Fürth und Alsbach

Darmstadt. In der Gruppenliga geht es in den verbleibenden drei Spieltagen noch für zahlreiche Teams um alles. Mindestens vier Mannschaften müssen in die Kreisoberliga – eine davon ist mit dem zurückgezogenen Eintracht Wald-Michelbach bereits fix.

Am Sonntag (14:30 Uhr) steht das Kellerduell zwischen dem SV Fürth und dem FC Alsbach an. Für die Alsbacher, derzeit Tabellenletzter, zählt nur ein Sieg, um die letzten Hoffnungen auf den Ligaverbleib zu wahren – im Hinspiel gelang ein 3:2-Erfolg. Zur gleichen Zeit empfängt die SKG Bickenbach Meister SG Langstadt/Babenhausen. Nach der klaren 0:6-Niederlage im Hinspiel sind die Rollen verteilt, doch Bickenbach hofft im eigenen Stadion zumindest auf einen Punktgewinn. Auch der SV Hahn kämpft um den Klassenerhalt und tritt beim drittplatzierten SV Münster an. Mit zuletzt acht Punkten aus vier Spielen zeigt die Formkurve nach oben – nun soll beim Spitzenteam nachgelegt werden.

Die SG Modau reist zur TSV Auerbach und hat nach dem 1:6 im Hinspiel einiges gutzumachen. Auerbach ist zwar gerettet, dürfte aber kaum Geschenke verteilen. Komplettiert wird der Spieltag mit der Partie FC 07 Bensheim gegen den SV Groß-Bieberau – im Hinspiel siegte Groß-Bieberau mit 3:0, doch in Bensheim wartet eine andere Herausforderung.

Die Begegnungen im Überblick: