GL: Vorfreude aufs Wiedersehen in Fürth Riedrode trifft auf Geinsheim +++ FCA mit neuem Trainer gegen SG WaMi von Jan Zehatschek · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Kreis Bergstraße (niwa/net/ü/jz/cf). Die FSG Riedrode ist nach dem Pokalaus gegen den SV Unter-Flockenbach wieder in der Gruppenliga gefordert. In Fürth steigt das Derby. Das Echo überträgt die Partie am Samstag (17 Uhr) live.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 15:00 PUSH Youness Breir klagte am Mittwoch beim 0:7 im Pokal gegen den SV Unter-Flockenbach zwischenzeitlich über Kreislaufprobleme und musste ausgewechselt werden. Der SFG-Spieler wird gegen Geinheim aber wohl nicht in Frage stehen. Tim Riedinger und Aramis Asutay hingegen sind verletzt. Das Hinspiel gegen Geinsheim musste der Tabellendritte aus Riedrode übrigens mit 2:3 verloren geben. „Das war damals kein gutes Spiel von uns“, sagt Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der FSG Riedrode.

Die Mannschaft von SGW-Trainer Benjamin Sigmund hat es selbst in der Hand, kann den Klassenerhalt auf der Zielgeraden der Saison noch perfekt machen. Die nächsten zwei Wochen dürften dabei entscheidend werden, wenn der jetzt 13. gegen direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg spielt. Der FC Alsbach musste sich zuletzt deutlich geschlagen geben und steht als Tabellenvorletzter enorm unter Druck. „Das ist jetzt eine gefährliche Situation“, sagt SGW-Abteilungsleiter Dimitri Loenko. Der FCA trennte sich am Mittwoch vorzeitig von Trainer Steffen Gils, der im Sommer bekanntlich bei Kreisoberligist SG Unter-Abtsteinach anheuern wird. Gils‘ Nachfolger in Alsbach ist ebenfalls bestens im Fußballkreis Bergstraße bekannt: Sascha Huy, der unter anderem von 2018 bis 2024 beim VfR Fehlheim tätig gewesen war, übernimmt nach dem Wald-Michelbach-Spiel den FCA. Allerdings nur bis zum Saisonende, zum 1. Juli steigt dann Marcel Jährling (aktuell noch TSV Sulzbach) planmäßig ein.

Gegen die Odenwälder müssen die „Nullsiebener“ zwingend gewinnen, wenn sie noch Chancen haben wollen, den Klassenverbleib zu sichern. Bensheim könnte entgegenkommen, dass auch Seckmauern auf Sieg spielen muss, schließlich liegt die Mannschaft von der bayerischen Grenze einen Punkt hinter dem FC 07 und muss ebenfalls zwingend dreifach punkten. Constantin Renner rechnet mit einem Gegner, der aus einer kompakten Defensive agieren wird und der über schnelles Umschaltspiel zum Erfolg kommen will.

Für Auerbach ist es ein besonderes Spiel. Münster ist die Mannschaft, die die Rotweißen in einem Pflichtspiel letztmals besiegen konnte. Seitdem ist dies keiner anderen Mannschaft mehr gelungen, zuletzt hat Auerbach acht Spiele in Folge gewonnen. Dieser beeindruckende Lauf hat sich auch tabellarisch manifestiert. Nach dem Hinspiel trennten beide Teams in der Tabelle vier Punkte. Mittlerweile hat sich Auerbach deutlich von der Mannschaft vom Mäuseberg abgesetzt.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr VfR Fehlheim VfR Fehlheim SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:00 PUSH