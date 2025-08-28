GL: Vorfreude aufs Odenwälder Derby

Wald-Michelbach (jz). André Roth hat nach dem Rücktritt des Trainerduos Nico Garotti und Andreas Lerchl übergangsweise die sportliche Verantwortung des arg gebeutelten Gruppenligisten SG Wald-Michelbach übernommen. In den ersten vier Partien der noch jungen Saison kassierten die Überwälder drei heftige Niederlagen und 21 Gegentore. Für Garotti und Lerchl Grund genug, die Reißleine zu ziehen. Ausgerechnet jetzt steht das erste große Odenwälder Derby auf dem Programm. Am Donnerstag (19.30 Uhr) empfängt die SGW den starken Aufsteiger FC Fürth.

„Das Spiel wird jetzt noch mal interessanter“, sagt FC-Sportdirektor Marco Knapp. Denn gleich mehrere Akteure beider Teams kennen sich ausgesprochen gut. SGW-Interimscoach André Roth und Fürths Torjäger Jan Gebhardt beispielsweise kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim damaligen Verbandsligisten Eintracht Wald-Michelbach. Auch FC-Coach Ralf Ripperger hat eine Wald-Michelbacher Vergangenheit, der Übungsleiter stand vor seinem Wechsel nach Fürth ebenfalls lange in Diensten der ETW. Kurz gesagt: Die Partie am Donnerstagabend hat eine gewisse Brisanz.

Roth, der sein Amt erst am Montag übernommen hat, macht nach dem 0:8-Debakel am Sonntag beim VfB Ginsheim klar: „Es geht für uns jetzt darum, Punkte zu holen. Die Ambitionen liegen nicht auf Schadensbegrenzung.“ Der Interimstrainer will das Selbstvertrauen der angeschlagenen Elf stärken, weniger auf Inhalte setzen. „Die Spieler sollten wissen, was sie können“, sagt er mit Blick auf die vergangenen zwei Spielzeiten der Überwälder in der Gruppenliga, die durchaus erfolgreich waren. Doch seit der Sommer-Vorbereitung hakte es bei der SGW, und der ehemalige Top-Torjäger Roth muss nun einspringen. „Aber definitiv nur so lange, bis ein neuer Trainer gefunden ist. Ich kann das Amt aus beruflichen Gründen nicht langfristig übernehmen – keine Chance“, betont er.

Marco Knapp hingegen befürchtet: „Wald-Michelbach wird gegen uns ein anderes Gesicht zeigen.“ Der FC-Sportdirektor erwartet ein „schweres und intensives Spiel“ für seine Mannschaft. „Aber wir müssen auf uns schauen und wieder unsere Leistung bringen“, sagt er. Der FC Fürth will, ähnlich wie beim 2:1 zuletzt gegen den VfR Fehlheim, aggressiv in der Verteidigung spielen und seine Torchancen effizient nutzen. „Denn seit dem Fehlheim-Spiel sind wir in der Liga angekommen“, freut sich Knapp.

Der FC Fürth angelt sich ein Torwart-Talent

Und die Fürther haben noch mehr Grund zur Freude: Mit Tom Dahlke verpflichtete der FC unter der Woche noch „einen sehr talentierten und gut ausgebildeten Torhüter“. Der 20-Jährige durchlief in der Jugend die Nachwuchsleistungszentren des SV Darmstadt 98, des VfL Wolfsburg und des 1. FC Kaiserslautern, ehe er im Herrenbereich bei Wormatia Worms im Oberligakader aktiv war und dort auch erste Einsätze verbuchen konnte.

„In sympathischen und guten Gesprächen“ sei schnell klar geworden, „dass Tom gut in unsere Mannschaft und den Verein passt“, ließ der Verein am Mittwoch verlauten. Dahlke ist ab sofort spielberechtigt, ob er bereits in Wald-Michelbach zwischen den Pfosten stehen wird, war am Mittwoch noch nicht abzusehen.





