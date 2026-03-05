GL: Viktoria will anderes Gesicht zeigen Griesheim muss sich steigern +++ Auch Altheim und Münster auf Wiedergutmachung aus von Michael Sobota · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Wiedergutmachung ist angesagt: Nach den Niederlagen zuletzt sind Viktoria Griesheim, der TSV Altheim und der SV Münster auf Siege aus. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Darmstadt. Der FC Alsbach muss in der Gruppenliga Darmstadt an diesem Sonntag einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Bergsträßer treten bei Schlusslicht SKV Büttelborn an. Gerne erinnert sich der FCA an das Hinspiel im August zurück, als man auf eigenem Platz mit 5:1 gewann. Obwohl sie erst einen Saisonsieg verbucht haben, sind die Gastgeber aber nicht zu unterschätzen. Alsbach muss sich auf energischen Widerstand einstellen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TS Ober-Roden TS Ob.-Roden SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:00 PUSH Viktoria Griesheim muss bei der TS Ober-Roden Farbe bekennen. Nach dem Fehlstart in der Vorwoche, als man mit 1:3 der FSG Riedrode unterlag, will die Viktoria nun ein anderes Gesicht zeigen. Vor allem die Chancenverwertung gilt es zu verbessern, aber auch in der Defensive braucht es mehr Stabilität. Zuhause reichte es gegen Ober-Roden zu einem 1:0 Erfolg.

Eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet den SV Groß-Bieberau, der den VfR Fehlheim empfängt. Beim Tabellenfünften hatte der SV im Hinspiel nicht viel zu bestellen und unterlag mit 0:3. Nach dem gelungenen Start in die Rückrunde am vergangenen Sonntag mit dem 3:2 Erfolg über den FC Fürth will man aber nun nachlegen. Allerdings gilt es, sich gegen die zweitstärkste Abwehr der Liga durchzusetzen. Zumal sich Fehlheim noch Hoffnungen auf den Relegationsplatz für den Aufstieg macht.

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr FC Fürth FC Fürth TSV Altheim TSV Altheim 15:15 PUSH

Nach der 1:2-Heimpleite gegen Geinsheim muss der TSV Altheim beim FC Fürth antreten. In Altheim unterlag man den Odenwäldern mit 1:3, jetzt will der TSV Revanche nehmen. Dazu bedarf es aber einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber dem vergangenen Sonntag. Zumal die Gastgeber nach der Niederlage in Groß-Bieberau ein zweite Pleite in Folge vermeiden wollen.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV 1919 Münster SV Münster SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:00 PUSH