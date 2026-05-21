GL: Viktoria strebt guten Abschied an Vorletzter Spieltag in der Gruppenliga +++ SCV will gegen Dersim Revanche nehmen von Michael Sobota · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Viktoria Griesheim spielt kommenden Samstag und will gegen Dersim Rüsselsheim Revanche nehmen. – Foto: mara wolf (Archiv)

Darmstadt. Der vorletzte Spieltag in der Gruppenliga Darmstadt an. Dieser wird wegen der Pfingstfeiertage bereits an diesem Samstag ausgetragen. Anstoß ist jeweils um 15 Uhr. Viktoria Griesheim empfängt dabei Dersim Rüsselsheim und will für die 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel Revanche nehmen. Zumal es auch darum geht, sich im letzten Heimspiel nach einer durchwachsenen Saison ordentlich vom eigenen Publikum zu verabschieden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:00 PUSH Für die nächste Saison vermeldet der Verein teilweise hochkarätige Neuzugänge. So sollen vom Verbandsligisten VfR Groß-Gerau Damian Herth, Dominik Schröter, Christoph Haddad und Nils Beisser zur Viktoria stoßen. Ebenfalls soll Samuel Andolina von Gruppenliga-Meister VfB Ginsheim zurück nach Griesheim kehren. Zudem steht Lukas Weber vom Ligakonkurrenten TS Ober-Roden auf der Liste der Neuzugänge. Wohl nur ein Anfang, schließlich dauert doch die offizielle Wechselfrist von 1. bis 30. Juni.

Der SV Groß-Bieberau trifft in seinem letzten Heimspiel auf den SV Münster. Auswärts spielte Groß-Bieberau in dieser Saison erfolgreicher als auf eigenem Platz. Das bekam der SVM seinerzeit im Hinspiel (2:0 für die Odenwälder) zu spüren. Groß-Bieberau will im letzten Spiel vor eigenem Publikum seine Heimbilanz mit einem Sieg aufbessern. Allerdings trifft man auf Gäste, die derzeit einen Lauf haben und aus den vergangenen vier Spielen vier Siege holten. Für die neue Saison vermeldet Groß-Bieberau den Abgang von Torjäger Osman Aktürk, der bislang 19 Tore erzielt hat. Den Stürmer, der vom damaligen Kreisoberligisten KSV Reichelsheim gekommen war, zieht es nun zum Odenwälder Kreisligisten FSV Erbach.

Sa., 23.05.2026, 15:00 Uhr TSV Altheim TSV Altheim FC Alsbach FC Alsbach 15:00 PUSH