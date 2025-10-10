GL: Viktoria ist aus auf Wiedergutmachung

Den nächsten Sieg im Visier: Der SV Münster (am Ball Linus Roßkopf) strebt den dritten Erfolg in Serie in der Fußball-Gruppenliga an. Foto: Guido Schiek

Darmstadt. Bereits an diesem Samstag (13 Uhr) muss der TSV Altheim in der Gruppenliga Darmstadt gegen den FC 07 Bensheim ran. Das Selbstbewusstsein des Aufsteigers ist nach dem 3:0-Erfolg bei Viktoria Griesheim gestiegen und auch gegen die Bergsträßer sieht man reale Chancen auf einen Sieg. Der bisherige Saisonverlauf ist für Bensheim enttäuschend. In elf Spielen gab es nur zwei Siege, dafür jedoch fünf Niederlagen und damit rangiert der FC 07 mit nur zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz. Man steht also unter Druck und wird alles daran setzen, aus Altheim Zählbares mitzunehmen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim SC Viktoria Griesheim Griesheim 15:00 PUSH Die Spitzenbegegnung des Spieltages findet am Sonntag in Ginsheim statt. Dort trifft Tabellenführer VfB Ginsheim auf Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim. Nach der 0:3-Pleite zuletzt gegen Altheim ist die Viktoria auf Wiedergutmachung aus. Zudem hat man bei einem Spiel weniger bereits zehn Punkte Rückstand auf die Gastgeber. Auch wenn der sofortige Wiederaufstieg nicht das erklärte Ziel der Griesheimer ist, so will man nicht bereits zu diesem Zeitpunkt der Saison weit abgeschlagen auf jedwede Meisterschaftsambition verzichten. Ein Sieg ist also Pflicht, auch wenn der VfB mit 45 Toren über die weitaus treffsicherste Offensivreihe der Liga verfügt.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr TS Ober-Roden TS Ob.-Roden SV 1919 Münster SV Münster 15:00 PUSH Im zeitgleichen Derby zwischen der TS Ober-Roden und dem SV Münster scheint der Ausgang offen zu sein. Beide Mannschaften sind bislang unter ihren Möglichkeiten geblieben, auch wenn sich Münster zuletzt mit zwei Siegen in Folge aus dem Tabellenkeller spielen konnte.