GL: Viktoria im Abschluss zu schwach

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat der FC Alsbach den letzten Spieltag vor dem Beginn der Winterpause mit einem 2:0-Heimsieg gegen die TSV Auerbach abgeschlossen. Erfolgreich war auch der TSV Altheim, der ein mühsames 1:0 über die SG Wald-Michelbach einfuhr. Eine Heimpleite gab es dagegen für Viktoria Griesheim beim 0:2 gegen den SV Geinsheim. Ein Debakel erlebte der SV Groß-Bieberau mit der 1:6-Niederlage beim TSV Seckmauern. Torlos 0:0 trennten sich der FC 07 Bensheim und der SV Münster.

Alsbach suchte sein Heil zunächst in einer starken Abwehrleistung. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang hatte Auerbachs Torjäger Brunner (37.), der am Toraluminum scheiterte. Alsbacher Offensivaktionen blieben zunächst die Ausnahme, auch weil Auerbach den Druck gegen Ende der ersten Spielhälfte verstärkte. Nach dem Wiederanpfiff wurde der FCA mutiger in seinen Offensivbemühungen. Einen langen Pass von Hassanzada konnte Ibnoughizala (53.) zum umjubelten 1:0 für die Gastgeber verwerten. Die Aktivitäten des FCA wurden dann mit dem 2:0 belohnt, für das Luke Schwalm (69.) verantwortlich war. Auerbach antwortete darauf mit vielen langen Bällen in die Spitze, die von Alsbachs Abwehr aber zuverlässig verteidigt wurden. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Ergebnis, das Alsbach neuen Mut und Perspektive im Abstiegskampf gibt.

Die Gäste waren der erwartet unangenehme Gegner, der mit konsequentem Einsatz und körperbetontem Spiel dem TSV Altheim das Leben schwer machte. Vor allem die Sturmreihe der Gastgeber kam nicht wie gewohnt zum Zug. Man konnte deshalb kaum Druck auf Wald-Michelbach ausüben, doch konnten auch die Gäste nur wenig Gefahr für das Altheimer Tor heraufbeschwören. Folgerichtig ging man mit einem torlosen Remis in die Pause, aus der Altheim besser startete. Schließlich musste ein Foulelfmeter herhalten, um für die Entscheidung zu sorgen. Abdi wurde im Gästestrafraum regelwidrig zu Fall gebracht, und Diarra (77.) nutzte den fälligen Strafstoß zum 1:0. Die SG wurde daraufhin aktiver, ohne jedoch torgefährlich zu werden. Am Ende stand zwar ein mühsamer Arbeitssieg des TSV, aber ein positiver sportlicher Abschluss des Jahres für den Aufsteiger. „Wir sind ein etwas glücklicher Sieger. Wenn es Remis ausgeht, dürfen wir uns auch nicht beschweren“, meinte Altheims Trainer Adis Ahmetovic.

Wieder einmal war es die mangelhafte Chancenverwertung, die der Viktoria einen Strich durch die Rechnung machte. Andererseits machte es Geinsheim auch gut, wie man die Räume eng machte und nahe am jeweiligen Gegenspieler war. Hinzu kam auch noch Geinsheims überragender Schlussmann Tim Kistner, der mit seinen Paraden die Griesheimer schier zur Verzweiflung brachte. Bevor Finger (23.) mit einem direkten Freistoß die Gästeführung erzielte, mussten Noah Lorenz und Borges für die Viktoria ein 2:0 herausgeschossen haben. Nach der Pause verflachte das Spiel und nahm erst wieder Fahrt auf, als Krumb (80.) auf 2:0 erhöhte. Danach wurde es turbulent, weil Heinrich Ludwig (81.) und Stumpf (89.) Treffer für die Viktoria auf dem Fuß hatten. Es blieb aber bei Griesheimer Heimniederlage.

„Das war nach dem Seitenwechsel und den beiden schnellen Gegentoren eine absolute Nichtleistung von uns. Das müssen alle erst einmal verdauen“, meinte Groß-Bieberaus Sprecher Mark Rausch. Dabei hätte nach dem ersten Durchgang niemand ein derartiges Debakel für die Gäste für möglich gehalten. Groß-Bieberau hatte das Spiel zunächst klar im Griff und ging durch Aktürk (32.) in Führung. Weitere Chancen für eine höhere Pausenführung wurden aber nicht genutzt, was fatale Auswirkungen haben sollte. Denn nach dem Wechsel führten zwei Abspielfehler zu Seckmauerns plötzlicher Führung, die Diehl (46.) und Oppermann (50.) erzielten. Danach war bei Groß-Bieberau der Stecker gezogen. In der Folge sorgten Stapp (57.), Diehl (66.), Siebelist (75.) und das Eigentor von Dietrich (85.) für das Debakel der Gäste.

In einer zähen Partie hatte Münster zwar nur wenige, aber die besseren Chancen. Huther und Anas Hamed hatten die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterten aber jeweils knapp. Bensheim verdiente sich in einer ereignisarmen Partie mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Teilerfolg. Rot Karte: Seyfried (74./Bensheim). Gelb-Rot: Stork (65./Münster).





