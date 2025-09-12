 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Die SKV Büttelborn wusste Viktoria Griesheim durchaus Paroli zu bieten, doch letztlich setzte sich der Verbandsliga-Absteiger mit 4:2 durch.
Die SKV Büttelborn wusste Viktoria Griesheim durchaus Paroli zu bieten, doch letztlich setzte sich der Verbandsliga-Absteiger mit 4:2 durch. – Foto: Anja Weinreich (Archiv)

GL: Viktoria Griesheim siegt in Büttelborn

Die SKV Büttelborn startet mutig, kann sich gegen Griesheim letztlich aber nicht durchsetze +++ Für Viktoria ein erster Schritt Richtung Spitzengruppe der Gruppenliga Darmstadt

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Darmstadt
Büttelborn
Griesheim

Büttelborn (bot). In einem Nachholspiel der Gruppenliga Darmstadt konnte sich Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim mit 4:2 bei der SKV Büttelborn durchsetzen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Gestern, 20:00 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
2
4
Abpfiff

Die Gastgeber spielten nicht so, wie es der schlechte Tabellenplatz hätte vermuten lassen. Mutig startete Büttelborn in die Partie und hatte mit dem schnellen 1:0 von Ramaki (8.) Erfolg. Griesheim benötigte allerdings nicht lange, um die passende Antwort auf den unerwarteten Rückstand zu geben. Der Doppelschlag von Borges (11.) und Stumpf (14.) rückte die Verhältnisse aus Sicht der Gäste wieder zurecht.

Danach blieb Griesheim druckvoll, konnte Büttelborns Abwehr jedoch trotz weiterer Möglichkeiten nicht überwinden. Nach dem Seitenwechsel blieb die Viktoria aber am Drücker. Mit den weiteren Treffern von Stumpf (58.) und Köhler (63.) hatte man die Partie dann vorzeitig entschieden. Daran änderte auch das Anschlusstor von Benjamaa (67.) nichts. Für Griesheim war es nach den Niederlagen gegen den FC Fürth und Wald-Michelbach ein erster Schritt auf dem langen Weg in die Spitzengruppe der Liga.


Aufrufe: 012.9.2025, 16:00 Uhr
Michael SobotaAutor