GL: Viktoria Griesheim siegt in Büttelborn

Die Gastgeber spielten nicht so, wie es der schlechte Tabellenplatz hätte vermuten lassen. Mutig startete Büttelborn in die Partie und hatte mit dem schnellen 1:0 von Ramaki (8.) Erfolg. Griesheim benötigte allerdings nicht lange, um die passende Antwort auf den unerwarteten Rückstand zu geben. Der Doppelschlag von Borges (11.) und Stumpf (14.) rückte die Verhältnisse aus Sicht der Gäste wieder zurecht.

Danach blieb Griesheim druckvoll, konnte Büttelborns Abwehr jedoch trotz weiterer Möglichkeiten nicht überwinden. Nach dem Seitenwechsel blieb die Viktoria aber am Drücker. Mit den weiteren Treffern von Stumpf (58.) und Köhler (63.) hatte man die Partie dann vorzeitig entschieden. Daran änderte auch das Anschlusstor von Benjamaa (67.) nichts. Für Griesheim war es nach den Niederlagen gegen den FC Fürth und Wald-Michelbach ein erster Schritt auf dem langen Weg in die Spitzengruppe der Liga.



