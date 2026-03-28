GL: Viktoria Griesheim ist auf Wiedergutmachung aus SCV will es gegen den SV Groß-Bieberau besser machen als zuletzt gegen Fürth +++ Der FC Alsbach muss für den Klassenerhalt punkten. von Michael Sobota · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Erwartet mehr: SCV-Trainer Elton da Costa – Foto: Herbert Krämer

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hatte Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim zuletzt die krachende 0:5-Niederlage beim FC Fürth zu verdauen. Jetzt ist bei der Elf von Trainer Elton da Costa Wiedergutmachung angesagt. Um das Ziel zu erreichen, gilt es, am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Groß-Bieberau zu bestehen. Das Hinspiel gewann die Viktoria mit 3:2.

Doch mittlerweile hat sich einiges getan: Griesheim steckt sportlich in einem Tal und hat nach dem Ende der Winterpause erst einen Sieg eingefahren. Die Gäste dagegen haben vergangenen Sonntag mit einem verdienten 3:1-Erfolg gegen Tabellenführer VfB Ginsheim aufhorchen lassen und treten in Griesheim mit Rückenwind an. Für beide Teams geht es darum, sich mit einem Sieg von der nahen Abstiegszone abzusetzen.

FC Alsbach empfängt SV 07 Geinsheim zum Kellerduell

In der steckt der FC Alsbach, für den der Klassenerhalt aber noch möglich ist. Am Sonntag (15 Uhr) kommt mit dem SV 07 Geinsheim erneut ein unmittelbarer Konkurrent im Abstiegskampf an die Bergstraße, den der FCA bezwingen muss – ein Sieg ist Pflicht. Bei einer Niederlage dürfte der Abstieg kaum noch zu vermeiden sein, selbst ein Remis wäre zu wenig für die Alsbacher.







Der SV 07 will dagegen seinen Aufwärtstrend im Kellerduell fortsetzen. Durch den 3:1-Sieg gegen den SV Fürth am vergangenen Wochenende verließ das Team von Trainer Kim Ginkel erstmals die direkten Abstiegsplätze. „Nächstes Sechs-Punkte-Spiel für uns. Mit einem Sieg können wir einen großen Schritt machen. Die Stimmung im Team ist super und wir sind alle motiviert. Wir wollen nach Alsbach fahren und die drei Punkte holen“, kündigt Geinsheims sportlicher Leiter Stuart Martinez an. Das Hinspiel gewann der FCA mit 1:0. „Eine bittere Pille“ sei das gewesen, blickt Martinez zurück.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Altheim TSV Altheim VfR Fehlheim VfR Fehlheim 15:00 PUSH

Der TSV Altheim ist nahe daran, den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen zu können. Ob ein wesentlicher Schritt hierfür bereits im Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den VfR Fehlheim getan werden kann, bleibt allerdings abzuwarten. Nach dem klaren 4:0 zuletzt in Seckmauern will Altheim nun nachlegen und den Gästen die Ambitionen auf den Relegationsplatz für den Aufstieg dämpfen. Der ist aber nach wie vor das erklärte Ziel der Rasenspieler aus dem Bensheimer Stadtteil, wie Trainer Sebastian Lindner bekräftigt. Die Aufgabe Altheim beschreibt der VfR-Coach als „machbar, aber keineswegs einfach“. Möglicher Vorteil aus Altheimer Sicht: Das Spiel wird auf einem großen Naturrasen ausgetragen. „Unsere Naturrasenplätze in Fehlheim sind dagegen weiter gesperrt, sodass wir auf Kunstrasenplätzen trainieren“, sagt Lindner.

Morgen, 15:30 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn SV 1919 Münster SV Münster 15:30 PUSH





Eine wichtige Begegnung hat der SV Münster am Sonntag (15.30 Uhr) beim abgeschlagenen Schlusslicht SKV Büttelborn zu bestreiten. Bislang ist die Marschroute von SVM-Trainer Naser Selmanaj nicht aufgegangen, sich mit seiner Mannschaft Schritt für Schritt in gesicherte Tabellenregionen zu begeben. Umso wichtiger ist die Partie in Büttelborn; das Hinspiel hatte Münster mit 2:0 gewonnen. Die Gastgeber sind aber trotz der fast aussichtslosen Tabellensituation (13 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz) keine willigen Punktelieferanten. Münster muss sich auf einen harten Kampf einstellen und viel investieren, um die drei Punkte mitzunehmen.