GL: Viktoria Griesheim dreht Partie erfolgreich

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat Viktoria Griesheim gegen den FC 07 Bensheim einen 0:2-Rückstand wettgemacht und noch mit 3:2 gewonnen. Auch der TSV Altheim konnte gegen den SV Fürth einen 3:1-Heimerfolg feiern. Den nächsten Sieg in Folge fuhr der SV Münster mit dem 4:3 beim FC Fürth ein. Dagegen unterlag der FC Alsbach mit 1:4-Toren beim VfR Fehlheim und verharrt weiter in der Abstiegszone.

Viktoria Griesheim – FC 07 Bensheim 3:2 (0:1). Die erste Halbzeit verlief auf Augenhöhe. Bensheim stand in der Abwehr sicher und ließ kaum etwas zu. Dennoch hätten die Griesheimer Stumpf und Schilcher aus ihren Möglichkeiten etwas machen müssen, scheiterten aber jeweils. Besser machte es Gästespieler Lautenschläger (33.), der einen fatalen Fehler in der Griesheimer Abwehr zur Gästeführung nutzte. Als kurz nach dem Wiederanpfiff Blüm (49.) für Bensheim auf 2:0 erhöhte, schien die nächste Heimniederlage für die Viktoria fällig zu sein. Mit dem Anschluss von Stumpf (65.) wurde Griesheim dann jedoch dominant, während Bensheim deutlich abbaute. Volk (67.) legte sofort nach und markierte den Ausgleich zum 2:2. Die Gäste standen in der Folge unter Dauerdruck. Griesheims Mühen wurden schließlich mit dem Siegtreffer zum 3:2 belohnt, für den De Santos (80.) sorgte. „Die Mannschaft hat sich bravourös zurück gekämpft und einen verdienten Sieg eingefahren“, urteilte Viktorias Sportlicher Leiter Christian Fischer.

TSV Altheim – SV Fürth 3:1 (1:1). Altheim erspielte sich schnell ein Übergwicht, das Barak (16.) zur 1:0 Führung nutzte. Fürth hatte nur wenige Torraumszenen zu verzeichnen, während Odeh und Kozlu es verpassten, eine deutliche Pausenführung für den TSV herauszuschießen. Die Quittung für das Versäumnis bekam Altheim, als Eckstein (45.) aus dem Nichts den Ausgleich für die Gäste erzielte. Als nach der Pause Odeh (49.) zur erneuten Altheimer Führung traf, schien alles seinen Lauf zu nehmen. „Ab der 65. Minute waren wir aus unerfindlichen Gründen völlig von der Rolle“, meinte TSV-Trainer Adis Ahmetovic hernach. Fürth übernahm das Kommando auf dem Platz, ohne aber torgefährlich zu werden. Dennoch dauerte es dann bis zum Schluss, ehe der eingewechselte Kwon (87.) den Heimsieg des Aufsteigers endgültig perfekt machte.

FC Fürth – SV Münster 3:4 (1:3). „Das war ein absolut verdienter Auswärtserfolg für uns. Aber die Mannschaft hat erreicht, dass ich viel Adrenalin ausstoßen musste“, meinte der spürbar erleichterte SVM-Trainer Naser Selmanaj. Vor allem im ersten Durchgang brannte seine Mannschaft ein Feuerwerk an Tormöglichkeiten ab. Tareq Hamed (7.) und Gehbauer (11.) legten ein 2:0 vor, weitere Tore hätten folgen müssen. Stattdessen fing man sich den überraschenden Anschluss von Adamek (24.). Zwar erhöhte Abreha (43.) bis zum Pausenpfiff auf 3:1 für die Gäste, doch war das Chancenplus damit nur unzureichend dargestellt. Nach dem Wiederanpfiff wollte der SVM die Führung verwalten. Der Schuss ging aber nach hinten los, weil Adamek (54. mit Foulelfmeter) und Gebhardt (73.) für die nun starken Gastgeber den Ausgleich erzielten. Dennoch kippte das Spiel nicht vollends, weil Kreher (83.) mit einem sehenswerten Distanzschuss Münsters nächsten Sieg sicherstellte.

VfR Fehlheim – FC Alsbach 4:1 (2:1). Die erste gute Chance zur Führung hatte Fehlheims Herbel, der knapp scheiterte. Alsbach konnte man einen mutigen Auftritt bescheinigen, auch wenn die Hoheit auf dem Platz den Gastgebern gehörte. Das 1:0 von Perchner (25.) war aber verdient, weil Fehlheim Dauerdruck ausübte. Dennoch hätte wenig später Di Sciascio für Alsbach ausgleichen können, scheiterte aber knapp. Besser machte es auf der anderen Seite Perchner (31.), der einen Steckpass zum 2:0 verwertete. Alsbach ließ sich davon jedoch nicht beirren. Wanitschek (36.) markierte den Anschluss für die kämpferisch stets präsenten Gäste. Für Fehlheim hätte Politakis das 3:1 markieren müssen, scheiterte aber am aufmerksamen Alsbacher Schlussmann Bonias. Auch für das 3:1 nach der Pause sorgte Fehlheims Perchner (54.) - sein dritter Treffer. Bei Alsbach machte sich nun Resignation breit, obwohl die Defensivabteilung weiter versuchte, den Schaden nicht noch größer werden zu lassen. Alsbach Hassanzada (73.) musste im weiteren Spielverlauf nach einem Foul im Strafraum mit Gelb-Rot vom Platz. Den fälligen Strafstoß verwandelte Politakis (74.) zum 4:1-Endstand für Fehlheim.





