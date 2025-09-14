GL: Viktoria Griesheim dreht die Partie spät

Darmstadt-Dieburg. In der Gruppenliga Darmstadt hat der SV Groß-Bieberau sein Heimspiel gegen Viktoria Griesheim mit 2:3 verloren. Einen wichtigen Auswärtserfolg feierte der FC Alsbach mit dem 1:0 beim SV 07 Geinsheim. Dagegen unterlag der TSV Altheim beim VfR Fehlheim unglücklich mit 1:2.
Die erste halbe Stunde ging an Groß-Bieberau, das hochkonzentriert startete und durch Enders (10.) und Lautenschläger (22.) das 2:0 vorlegte. Erst danach fand Griesheim besser ins Spiel und nutzte das zum Anschluss, den Heinrich Ludwig (32.) erzielte. Die Gäste wurden nun immer forscher und druckvoller. Der Erfolg stellte sich mit dem Ausgleich ein, den Borges per Volleyabnahme auf Flanke von Tim Lorenz markierte. Aus der Kabine kam die Viktoria weiterhin druckvoll. Groß-Bieberau dagegen versuchte das Remis zu verwalten, was am Ende nicht funktionierte, weil Borges (86.) per Kopfball nach Flanke von Schilcher den Griesheimer Siegtreffer erzielte. Einziger Aufreger für die Gastgeber war der Pfostentreffer von Schreiber. SV-Sprecher Marc Rausch kommentierte dazu: "Wir haben gut begonnen, aber vor allem nach der Halbzeit zu wenig gemacht. Deshalb geht der Griesheimer Sieg in Ordnung". Ähnlich sah es Griesheims Sportlicher Leiter Christian Fischer: "Wir haben uns im ersten Durchgang schwer getan. Aufgrund der Anzahl der Torchancen nach dem Wechsel geht unser Sieg am Ende aber in Ordnung".
Es war kein fußballerischer Leckerbissen, den beide Mannschaften den Zuschauern boten. Dabei war Alsbach zunächst das aktivere Team, Engelhardt verpasste nur knapp. Auf der anderen Seite verfehlte Seidel das FCA-Gehäuse nur knapp. Danach zerrieben sich die Mannschaften in Zweikämpfen, wobei Geinsheim gegen Ende der ersten Halbzeit stark am Drücker war. Auch nach der Pause blieb es ein zähes Ringen, wobei es nur wenige Torraumszenen zu verzeichnen gab. Die gab es vor allem auf Seiten der Gastgeber, die wiederholt an FCA-Schlussmann Bonias scheiterten. Aus dem Nichts erzielte schließlich Arfai (87.) auf Vorlage von Wanitschek die Alsbacher Führung. In der dramatischen Nachspielzeit rettete der FCA mit Glück und Geschick den knappen Vorsprung über die Zeit. "Das war ein glücklicher Arbeitssieg, weil Geinsheim die besseren Tormöglichkeiten hatte. Wir hatten mit Niko Bonias aber auch einen überragenden Schlussmann in unseren Reihen", befand FCA-Trainer Steffen Gils.
Da war für Altheim mehr drin. Beim favorisierten VfR Fehlheim zeigte die Mannschaft von Trainer Adis Ahmetovic eine engagierte und taktisch kluge Leistung. Als da Silva gefoult wurde, verwandelte Altan (17.) den fälligen Foulelfmeter zum 1:0 für Altheim. Fehlheim hatte zwar weitaus mehr Spielanteile, doch kaum wirkliche Tormöglichkeiten. So musste zum Ausgleich ebenfalls ein Foulelfmeter herhalten, den Perchner (27.) verwandelte. Nach der Pause musste Altheims Schlussmann Blümler (60.) mit Rot vom Platz, weil er Perchner außerhalb des Strafraums gefoult hatte. Altheim blieb in Unterzahl auf Augenhöhe. Erst ein Sonntagsschuss von Lüderwald (89.) kurz vor Schluss brachte Altheims Niederlage, nachdem zuvor auch noch TSV-Spieler Hieronymus mit Gelb-Rot vom Platz musste. TSV-Torwart Finn Sudra hielt einen von Perchner (90.+4) geschossenen Foulelfmeter.