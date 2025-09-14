GL: Viktoria Griesheim dreht die Partie spät

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Die erste halbe Stunde ging an Groß-Bieberau, das hochkonzentriert startete und durch Enders (10.) und Lautenschläger (22.) das 2:0 vorlegte. Erst danach fand Griesheim besser ins Spiel und nutzte das zum Anschluss, den Heinrich Ludwig (32.) erzielte. Die Gäste wurden nun immer forscher und druckvoller. Der Erfolg stellte sich mit dem Ausgleich ein, den Borges per Volleyabnahme auf Flanke von Tim Lorenz markierte. Aus der Kabine kam die Viktoria weiterhin druckvoll. Groß-Bieberau dagegen versuchte das Remis zu verwalten, was am Ende nicht funktionierte, weil Borges (86.) per Kopfball nach Flanke von Schilcher den Griesheimer Siegtreffer erzielte. Einziger Aufreger für die Gastgeber war der Pfostentreffer von Schreiber. SV-Sprecher Marc Rausch kommentierte dazu: "Wir haben gut begonnen, aber vor allem nach der Halbzeit zu wenig gemacht. Deshalb geht der Griesheimer Sieg in Ordnung". Ähnlich sah es Griesheims Sportlicher Leiter Christian Fischer: "Wir haben uns im ersten Durchgang schwer getan. Aufgrund der Anzahl der Torchancen nach dem Wechsel geht unser Sieg am Ende aber in Ordnung".