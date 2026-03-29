GL: VfR Fehlheim feiert höchsten Saisonsieg

Mit einem 7:0 konnte der VfR Fehlheim gegen Altheim gewinnen. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

Bergstraße. Mit dem 7:0 in Altheim feierte der Tabellenfünfte der Gruppenliga, VfR Fehlheim, seinen höchsten Saisonsieg. Das 0:6 gegen die TSV Auerbach war die dritte hohe Heimniederlage des bisherigen Zweiten FSG Riedrode (zuvor 1:7 gegen Ginsheim und 0:5 gegen SV Fürth). Der SV Fürth indes hat einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht, wenngleich Konkurrent Geinsheim ebenfalls dreifach punktete.

Die Fehlheimer spielten sich phasenweise in einen Rausch. Schon zur Halbzeit war das Spiel entschieden, doch die Schützlinge von Trainer Sebastian Lindner spielten weiter nach vorne. „Die Jungs haben das heute richtig gut gemacht“, sagte ein zufriedener Trainer. Fehlheim erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der ersten Minute wollte Lukas Fritsche einen Diagonalball schlagen, der aber misslang und hinter dem Altheimer Keeper im Netz landete. „Das Tor hat uns geholfen“, analysierte Lindner. Sein Team agierte kompakt gegen den Ball und ließ nur eine Chance zu. Tore: 0:1 Fritsche (1.), 0:2 Perchner (23.), 0:3 Butz (38.), 0:4 Herbel (41.), 0:5 Grajcevci (44.), 0:6 Perchner (56.), 0:7 Herbel (65.). – Schiedsrichter: Perna (FC Dietzenbach). – Beste VfR-Spieler: geschlossene Leistung.

„Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte FCF-Sportdirektor Marco Knapp, dessen Mannschaft nach der Roten Karte für Leistungsträger Andreas Adamek vor allem in der Defensive gefordert war. „Das war zwischenzeitlich eine Abwehrschlacht“, sagte Knapp. Doch die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger hielt dem Druck der akut abstiegsbedrohten Gäste aus Bensheim stand. Und mit dem 3:1 der Fürther durch Jan Gebhardt in der 77. Minute war der Widerstand dann auch gebrochen. „In Unterzahl hat jeder für jeden gekämpft“, lobte Knapp, der nun einen herausfordernden Monat mit schweren Spielen für sein Team erwartet: „Im April geht es zur Sache – dann entscheidet sich, ob es für uns weiter nach vorne geht.“

Auch nach Ansicht von 07-Trainer Constantin Renner sei seine Auswahl nach der Roten Karte spielbestimmend gewesen, doch einzig Fabio Hechler gelang es, Tom Dahlke zu überwinden, der gleich mehrfach in Eins-gegen-eins-Situationen überragend hielt. „Am Ende war Fürth klarer und effizienter vor dem Tor“, konstatierte Renner, der damit haderte, dass „das Spiel in unsere Richtung hätte kippen können“. Tore: 1:0 Sielmann (5.), 2:0 Adamek (28.), 2:1 Hechler (63.), 3:1 Gebhardt (77.), 4:1 Sielmann (83.), 5:1 Gärtner (90.+3). – Schiedsrichter: Vogel (VfL Michelstadt). – Zuschauer: 80. – Bes. Vorkommnis: Rot für Adamek (33., FCF) wegen Tätlichkeit. – Beste Spieler: Dahlke/Seyfried, Niclas Blüm.

Riedrode musste sich deutlich geschlagen geben, kassierte ihre sechste Saisonniederlage, weil Auerbach konsequent, bissig und ehrgeizig war. Tugenden, die sich eigentlich die FSG auf die Fahne schreiben wollte. „Auerbach wurde nicht müde, Tore machen zu wollen“, sagte Thorsten Göck, Sportlicher Leiter der Gastgeber, die indes ratlos wirken. Trainer Beltz wechselte nach der Halbzeit viermal, wollte taktisch umbauen. Doch ohne Wirkung. „Auerbach hat uns den Schneid abgekauft“, sagte Göck: „Das war in der Höhe absolut verdient für den Gegner. Immer, wenn wir den Faden verlieren, kassieren wir immer viele Tore. Die Konstanz fehlt“. Der beste Spieler auf der Seite der Gastgeber war Zweitmannschaftsspieler Marc Kress, der gestern Nachmittag bereits 90 Minuten A-Klasse in den Knochen hatte. Tore: 0:1 Akido (13.), 0:2 De Simone (18.), 0:3 Füller (23.), 0:4 Benarides (47.), 0:5 Arnold (49.), 0:6 Brunner (78.). – Schiedsrichter: Jüch (SG Arheilgen). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Kress/Fuller.

Die Mannschaft von SVF-Trainer Jochen Ingelmann hat ordentlich Selbstvertrauen getankt nach starker Leistung. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war das hochverdient“, sagte Ingelmann, der sein Team zur Halbzeit neu sortierte, um mehr Zugriff auf das Spiel zu bekommen. „Und wir waren in der zweiten Halbzeit dann auch griffiger und aggressiver“, beobachtete der Coach nach bis dahin offenem Schlagabtausch gegen eine TS, die den Ball gut hat laufen lassen. Doch mit dem Eigentor der Gäste zum 1:1 wurde Fürth immer besser und sicherte sich die nächsten drei wichtigen Punkte gegen den Abstieg. „Wir können jetzt mit breiter Brust nach Rüsselsheim fahren“, sagte Ingelmann mit Blick aufs nächste Spiel seiner Elf. Tore: 0:1 Yildirim (12.), 1:1 (27., Eigentor), 2:1 Schwinn (56.), 3:1 Mahl (65.), 4:1 Schwinn (79.), 4:2 Zeise (90.+4). – Schiedsrichter: Hinrichs (Eintracht Frankfurt). – Zuschauer: 150. – Bester SVF-Spieler: Flohr.

Die Gäste waren noch nicht richtig auf dem Platz, da traf Rüsselsheim bereits zum 1:0. Und in der Folge rannten die Überwälder dem Rückstand hinterher. Hoffnung keimte, als Innocenzo Guarino in der 70. Minute den 1:2-Anschluss erzielte. Doch Nefati, wurde nur sieben Minuten später erneut zum Spielverderber. Die Luft wird somit dünner für die Mannschaft von Trainer Benjamin Sigmund im Kampf um den Klassenerhalt. Tore: 1:0 Nefati (1.), 2:0 (64.), 2:1 Guarino (79.). 3:1 Nefati (77.). – Schiedsrichter: Yamaci (VfL Vichttal). – Zuschauer: 100. – Beste SGW-Spieler: geschlossene Leistung.





