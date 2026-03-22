GL: VfB und Dersim verlieren Kein guter Tag für Spitzenteams der Gruppenliga +++ Am anderen Tabellenende bleiben für Büttelborn wieder nur warme Worte, aber keine Punkte. von Marc Sch�ler · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Der VfB Ginsheim unterliegt beim SV Groß-Bieberau. – Foto: Pia Pfeifer (Archivfoto)

Kreis Groß-Gerau. Zwei überraschende Niederlagen gab es für die beiden Spitzenteams VfB Ginsheim und Dersim Rüsselsheim am Sonntag. Diese zeigen, wie ausgeglichen die Gruppenliga ist, was fast auch der Tabellendritte Riedrode zu spüren bekam, der nur durch einen Treffer in letzter Sekunde gegen Büttelborn gewann. Durch den Heimsieg gegen Fürth verließ hingegen Geinsheim den Abstiegsrang erstmals.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Eine bittere Niederlage gab es einmal mehr für die SKV Büttelborn. Dank einem Treffer von Kevin Siegler in der Nachspielzeit unterlagen die Büttelborner. „Ich weiß nicht wie oft ich die Sätze gehört habe, dass wir eine bessere Mannschaft haben als es der Tabellenstand aussagt“, sagt Uli Rein von der SKV Büttelborn, wissend, dass am Ende nur die gewonnenen Punkte zählen. In Riedrode wirkte es zur Halbzeit wie eine klare Sache. Dank Kevin Siegler und einem fragwürdigen Foulelfmeter führten die Gastgeber mit 2:0. Dann kam Leon Hähner, der mit einem Doppelschlag binnen zehn Minuten den Ausgleich markierte. „Wir haben leidenschaftlich verteidigt, und toll gekämpft. In der Nachspielzeit brachte ein Missverständnis das Gegentor bringt und uns wieder um mögliche Punkte“, so Rein abschließend.

"Das war für uns ein brutal wichtiger Heimsieg. Wir haben dreckig gewonnen, aber das muss auch mal sein“, freute sich der sportliche Leiter Stuart Martinez. Dabei sah es zunächst nach einem zählen Spiel aus, denn Tabellennachbar Fürth ging zuerst nach nur neun Minuten in Führung und wirkte wie die bessere Mannschaft. Erst nach etwa einer halben Stunde wachte Geinsheim auf und Brian Engel brachte sein Team mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Aufregung aber in der 60. Minute. Fabien Frick wurde bei einem Freistoß mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. „Das hat niemand nachvollziehen können. Zwei Karten in der gleichen Aktion“, so Martinez dazu. Geinsheim kämpfte leidenschaftlich und am Ende machte Yannick Brehm mit seinem Treffer den Deckel drauf.

Gleich mit der ersten Aktion trafen die Gastgeber zum 1:0 und sorgten für Verunsicherung beim Tabellenführer. Gut eine Viertelstunde brauchte das Team von Trainer Jonas Schuster um aufzuwachen, dann übernahm der VfB das Spiel und kam zum verdienten Ausgleich. Doch verpasste die Mannschaft es nachzulegen und dies wurde quasi mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff bestraft. „Wir haben die beiden Tore zu den schlechtesten Zeitpunkten bekommen und uns nicht mehr davon erholt“, so das Fazit von Schuster.