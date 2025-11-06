Die Spieler des VfB Ginsheim im Mannschaftskreis. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

GL: VfB und Dersim sind klare Favoriten Spitzenteams sind auf nächsten Sieg aus +++ Kellerkinder Geinsheim und SKV müssen punkten Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt FC Fürth VfB Ginsheim TSV Altheim Seckmauern + 14 weitere

Kreis Groß-Gerau (arc). Beim FC 07 Bensheim muss am Sonntag (Anstoß 14.30 Uhr) der nächste Sieg her, wenn Dersim Rüsselsheim weiterhin auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze in der Gruppenliga bleiben möchte. Der Tabellendritte geht als Favorit in die Partie beim Hinrunden-Finale, denn Bensheim blieb bislang hinter den Erwartungen zurück, setzte mit dem 5:1 gegen den FC Fürth aber am Mittwoch ein Ausrufezeichen. In den vergangenen beiden Jahren gewann jeweils die Heimmannschaft die Vergleiche.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim FC Alsbach FC Alsbach 14:30 PUSH Tabellenführer VfB Ginsheim empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) den FC Alsbach. Der Tabellendreizehnte von der Bergstraße hat zuletzt kaum gepunktet und muss zudem den Spielabbruch am vergangenen Sonntag gegen den TSV Altheim verkraften. Die Ginsheimer gehen also als klarer Favorit in die Begegnung und wollen den nächsten Dreier einfahren.

Der SV 07 Geinsheim ist am Sonntag (14.30 Uhr) beim SV Groß-Bieberau gefordert. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Wochenende gewinnen, dabei beendeten die Gastgeber eine kleine Durststrecke. Die Geinsheimer sind trotz des Sieges immer noch Schlusslicht und wollen ihre Lage weiter verbessern. Allerdings siegte Groß-Bieberau in zwei der drei Vergleiche der vergangenen Saison und ist auch diesmal wieder der Favorit. Für Geinsheim hingegen ist ein Sieg mittlerweile schon fast Pflicht, denn mittlerweile beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer neun Punkte.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr TSV Altheim TSV Altheim SKV Büttelborn Büttelborn