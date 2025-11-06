GL: VfB und Dersim sind klare Favoriten

Kreis Groß-Gerau (arc). Beim FC 07 Bensheim muss am Sonntag (Anstoß 14.30 Uhr) der nächste Sieg her, wenn Dersim Rüsselsheim weiterhin auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze in der Gruppenliga bleiben möchte. Der Tabellendritte geht als Favorit in die Partie beim Hinrunden-Finale, denn Bensheim blieb bislang hinter den Erwartungen zurück, setzte mit dem 5:1 gegen den FC Fürth aber am Mittwoch ein Ausrufezeichen. In den vergangenen beiden Jahren gewann jeweils die Heimmannschaft die Vergleiche.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Tabellenführer VfB Ginsheim empfängt am Sonntag (14.30 Uhr) den FC Alsbach. Der Tabellendreizehnte von der Bergstraße hat zuletzt kaum gepunktet und muss zudem den Spielabbruch am vergangenen Sonntag gegen den TSV Altheim verkraften. Die Ginsheimer gehen also als klarer Favorit in die Begegnung und wollen den nächsten Dreier einfahren.
Der SV 07 Geinsheim ist am Sonntag (14.30 Uhr) beim SV Groß-Bieberau gefordert. Beide Mannschaften konnten am vergangenen Wochenende gewinnen, dabei beendeten die Gastgeber eine kleine Durststrecke. Die Geinsheimer sind trotz des Sieges immer noch Schlusslicht und wollen ihre Lage weiter verbessern. Allerdings siegte Groß-Bieberau in zwei der drei Vergleiche der vergangenen Saison und ist auch diesmal wieder der Favorit. Für Geinsheim hingegen ist ein Sieg mittlerweile schon fast Pflicht, denn mittlerweile beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer neun Punkte.
Die SKV Büttelborn muss beim starken Aufsteiger TSV Altheim am Sonntag (14.30 Uhr) antreten. Während die Büttelborner aufsteigende Tendenz zeigen, aber noch immer auf ihren zweiten Saisonsieg warten, konnte Altheim aus den vergangenen fünf Partien drei Siege mitnehmen – das Ergebnis aus dem Spielabbruch in Alsbach ist offen. Für beide Mannschaften ist es der erste Vergleich überhaupt, dabei hat der Aufsteiger schon aufgrund seines Tabellenplatzes (9.) die Favoritenrolle inne. Für die SKV muss ein Erfolgserlebnis her. Sonst könnte der Abstand aufs rettende Ufer für den Tabellenvorletzten noch größer.