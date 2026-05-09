GL: VfB Ginsheim spürt langsam den Fehlheimer Atem Auf dem Weg zur Gruppenliga-Meisterschaft ist für den Tabellenführer gegen Bensheim Stolpern verboten +++ Dersim Rüsselsheim muss auf Ausrutscher vom Zweiten Fehlheim hoffen von Marc Schüler · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Für den VfB Ginsheim ist ein Patzer keine Option mehr – Foto: Norbert Kaus

Kreis Groß-Gerau. Aufpassen nicht zu stolpern muss Tabellenführer VfB Ginsheim. Für Gegner FC 07 Bensheim geht es in der Gruppenliga am Sonntag (15 Uhr) um das Überleben, denn mit einer Bensheimer Niederlage könnte der Abstieg der Gäste feststehen. Ginsheim hingegen spürt lavngsam den heißen Atem der Mannschaft der Stunde, dem VfR Fehlheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:00 Uhr VfB Ginsheim VfB Ginsheim FC 1907 Bensheim FC 07 Bensh. 15:00 PUSH Nur noch sechs Punkte beträgt der Rückstand der Fehlheimer auf die Tabellenspitze derzeit, dabei hat der VfB allerdings auch ein Spiel weniger absolviert. Das Hinspiel gewann Ginsheim souverän mit 4:0, ein Sieg gegen Bensheim wäre für das Team von Trainer Jonas Schuster vier Spieltage vor Saisonende schon ein großer Schritt in Richtung Gruppenligameisterschaft und Aufstieg in die Verbandsliga.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Altheim TSV Altheim SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim 15:00 PUSH

Dersim Rüsselsheim steht praktisch schon mit dem Rücken an der Wand im Aufstiegskampf. Drei Punkte Rückstand hat das Team vier Spieltage vor Saisonende auf den Relegationsplatz, den der VfR Fehlheim belegt. Will Dersim noch eine Chance auf die Aufstiegsrelegation haben, müssen sie auf einen Fehlheimer Ausrutscher hoffen und gleichzeitig alle verbleibenden Spiele gewinnen. Am Sonntag (15 Uhr) müssen die Rüsselsheimer beim TSV Altheim antreten, der im Hinspiel nur knapp mit 2:1 besiegt wurde. Ein Spiel, das Dersim gewinnen muss, den anschließend steht das Duell mit Tabellenführer Ginsheim an. Geinsheim hofft auf direkten Klassenerhalt

Für den SV 07 Geinsheim heißt es weiter gute Leistungen zeigen und möglichst viele Punkte zu holen. Je nach Abstiegskonstellation aus der Verbandsliga könnte zwar der aktuelle Tabellenplatz zur Relegation reichen, verlassen kann man sich darauf aber nicht. Vier Punkte Rückstand hat Geinsheim auf Rang 10 allerdings nur und kann daher sogar den direkten Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Voraussetzung wäre allerdings ein Sieg am Sonntag (15 Uhr) bei der TS Ober-Roden, die sich zuletzt stark präsentierte und noch (theoretische) Chancen auf den Aufstiegsrelegationsrang hat. 1:2 endete das Hinspiel in Geinsheim.