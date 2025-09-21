GL: VfB Ginsheim macht den Sieg erst spät fest

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 3:2-Sieg in quasi letzter Sekunde gegen Verfolger VfR Fehlheim machte Gruppenliga-Tabellenführer VfB Ginsheim seinen Ausrutscher in Seckbach wieder gut. Mehr erhofft hatte sich Dersim Rüsselsheim gegen den FC Fürth. Am Ende stand ein torloses Unentschieden, das beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhilft.

Ginsheim hatte zwar seit der 18. Minute in Überzahl gespielt, hätte aber das Spiel fast noch aus der Hand gegeben, ehe in der 101. Minute Marcel Czepecha den Siegtreffer erzielte. In der Startelf stand Marc Perchner bei Fehlheim, der mit seinem Wechsel zum VfR als Vertragsamateur nur zwei Wochen nach seiner Verpflichtung durch Ginsheim für Unmut gesorgt hatte (wir berichteten). Den besseren Beginn erwischten die Gastgeber. „Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten einigen Chancen. Paul Pfeffer wurde dann kurz vor der Strafraumgrenze per Notbremse gestoppt und es gab Rot. Den fälligen Freistoß verwandelte Can Özer“, sagte VfB-Trainer Jonas Schuster zur Führung. Er war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, noch mehr als Özer mit einem abgefälschten Distanzschuss auf 2:0 erhöhte (66.). „Was dann folgte hätte uns niemals passieren dürfen. Zwei Fehler im Aufbauspiel, zwei Konter und es steht 2:2“, so Schuster. Paul Herbel verkürzte auf 2:1, Evangelos Politakis sorgte sogar für den Ausgleich (86.). Glück für Ginsheim, dass der nach längerer Verletzungspause erstmals wieder eingewechselte Marcel Czepecha in der 97. Minute noch der „Lucky Punch“ gelingt, der Ginsheim die drei Punkte sichert. Tore: 1:0 Özer (18.), 2:0 Özer (66.), 2:1 Herbel (72.), 2:2 Politakis (86.), 3:2 Czepecha (101.).

Dersim Rüsselsheim nutzt Torchancen mal wieder nicht

Nicht wirklich zufrieden war Dersim-Trainer Sascha Amstätter, der einmal mehr mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft haderte. „Ein gutes Spiel zweier Mannschaften. Leider wollten wir es manchmal zu schön machen und haben unsere Chancen nicht genutzt“, sagte der Dersim-Coach. Aufregung gab es schließlich noch um einen Elfmeter gegen die Rüsselsheimer, der nach Meinung der Gastgeber zu Unrecht gepfiffen wurde. Doch Dersim-Schlussmann Ahmad Hosaine parierte diesen stark und es blieb beim torlosen Unentschieden.





