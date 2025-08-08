GL: VfB Ginsheim macht auf sich aufmerksam

Ginsheim. Mit viel Erwartungsdruck muss Aufsteiger VfB Ginsheim in der Frühphase der neuen Saison der Gruppenliga klarkommen. Aufgrund namhafter Verstärkungen wird das Team von Trainer Jonas Schuster als Mitfavorit im Aufstiegskampf gesehen. Eine Einschätzung, der Schuster jedoch widerspricht. Dennoch: mit dem 3:2-Sieg beim SV Münster setzte der Aufsteiger zum Auftakt ein erstes sportliches Ausrufezeichen (wir berichteten). Am kommenden Sonntag (15 Uhr) erwartet Ginsheim den SV 07 Geinsheim zum Kreis-Derby.

„Wir wollen uns zuerst einmal in der neuen Liga etablieren und im Optimalfall möglichst lange oben mitspielen“, so Schuster, der aber sogleich jegliche Euphorie dämpft. „Wir haben eine wahnsinnig junge Mannschaft mit unglaublich viel Potenzial. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich die eine oder andere Mannschaft noch einen Schritt vor uns.“ In der Favoritenrolle sieht er den VfR Fehlheim, FC Fürth und Absteiger Viktoria Griesheim und weniger sein Team. Schuster ist aber zuversichtlich, mittelfristig etwas in Ginsheim aufbauen zu können. „Wenn wir im Kern für die nächsten ein bis zwei Jahre so zusammenbleiben, können wir sicherlich über mehr sprechen. Aktuell wären wir mit einem Platz im vorderen Drittel der Liga zum Saisonende sehr zufrieden.“

Gleich fünf Neuzugänge standen für den VfB Ginsheim beim Auftakt in Münster in der Startelf, was zeigt, dass sich die Mannschaft nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ gut verstärkt hat. „Unser Neuzugang Benjamin Alic, der vom VfR Groß-Gerau kam, liefert sich mit unserem bisherigen Stamm-Keeper Freddy Erb ein Duell um die Position als Nummer eins. Mit Lenny Schierenberg von TS Ober-Roden, Paul Pfeffer und Chidera Ashibuogwu, die beide von der SKV Büttelborn kommen, haben wir drei erfahrene Innenverteidiger geholt. Leider fällt Lenny Schierenberg noch einige Zeit verletzt aus.“ Paul Pfeffer ist nach einer Verletzung im Aufbautraining.

Eine Führungsrolle soll Neuzugang Timo Knoll übernehmen, der wie Torwart Alic vom VfR Groß-Gerau kommt „Er bringt Erfahrung aus höheren Ligen mit, die wir sehr wertvoll empfinden. Zudem ist der VfB ja auch sein Heimatverein.“ Vom FSV Nieder-Olm kommt der 19-jährige Tobias Kolb, den Schuster als riesiges Talent ansieht.

„Unterschiedsspieler“ Wiesenäcker verstärkt VfB

In der Offensive musste Ginsheim den Abgang von Jaden Mayer (ins Ausland) verkraften, keine leichte Aufgabe nach Auffassung des Trainers. Hier konnte der VfB aber mit Marvin Wiesenäcker einen hervorragenden Ersatz präsentieren. „Mit Marvin bekommen wir hier einen absoluten Unterschiedsspieler mit viel Speed, der in den letzten Jahren bei der SKV Büttelborn in der Gruppenliga viele Scorerpunkte gesammelt hat“, so der Trainer. Von RW Walldorf II kommt Jerome Jampe, der in der Verbandsliga bereits gezeigt hat, dass er viel Talent mitbringt. „Jerome weiß jedenfalls genau, wo das Tor steht. Menschlich sind es allesamt absolute Top-Jungs, die sich schnell in unsere Mannschaft integriert haben“, sagt Schuster dazu.

Verzichten muss der VfB neben Torjäger Mayer weiter auf Atta Bajwa (Türk Rüsselsheim), Chrusch Hamidiar (Hellas Darmstadt) und Onur Yap (Sportfreunde Bischofsheim). „Schwer wiegt insbesondere der Abgang von Toptorjäger Jaden Mayer, der es im Ausland nochmal mit Profi-Fußball versuchen will“, erklärt Schuster abschließend.





