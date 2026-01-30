GL: VfB Ginsheim hat Aufstieg im Visier Aufsteiger grüßt im Winter von Tabellenspitze der Gruppenliga +++ Trainer Schuster sieht seine Elf für die Restrunde gut gerüstet von arc · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Kommt von Ligakonkurrent Viktoria Griesheim zum VfB Ginsheim und soll das Mittelfeld verstärken: Samuel Andolina (links). Archivfoto: Herbert Krämer

Ginsheim (arc). Von der Tabellenspitze der Gruppenliga grüßt in der Winterpause ausgerechnet Aufsteiger VfB Ginsheim. Vor zwei Jahren noch sang- und klanglos nach dem Abstieg aus der Verbandsliga durch die Gruppenliga durchgereicht worden, schickt sich der Verein nun an, den Durchmarsch in die entgegengesetzte Richtung zu vollziehen. Trainer Jonas Schuster ist zuversichtlich, dass dies gelingen wird, weiß aber auch, dass seine Mannschaft dazu Leistung zeigen muss und von der Konkurrenz gejagt wird.

„Nachdem wir so eine hervorragende Hinserie gespielt haben, wollen wir die Saison natürlich auch vergolden und unseren aktuellen Tabellenplatz mit aller Macht verteidigen. Uns ist jedoch mehr als bewusst, dass wir noch lange nichts erreicht haben und unsere direkten Konkurrenten alles dransetzen werden, uns den Aufstieg noch streitig zu machen", sagt Schuster dazu und blickt dabei vor allem auf Dersim Rüsselsheim und den VfR Fehlheim.

Damit es mit dem Aufstieg in die Verbandsliga klappt, hat sich die Mannschaft noch einmal verstärkt, während es mit Jerome Jampe und Abdel Darrah nur zwei Abgänge gab. Samuel Andolina kommt von Ligakonkurrent Viktoria Griesheim an die Mainspitze und soll das Mittelfeld verstärken. Der 20-Jährige blickt schon auf Erfahrung in der Hessenliga, Verbandsliga und nun auch Gruppenliga zurück. In Griesheim stand er in dieser Spielzeit in 13 Spielen auf dem Feld, meist von Beginn an. Für VfB-Trainer Jonas Schuster ist er kein Unbekannter und er freut sich, ihn nach Ginsheim geholt zu haben: „Ich kenne Samu schon sehr lange. Vor ungefähr 13 Jahren habe ich ihn zu Mainz 05 geholt und ihn dort auch drei Jahre lang trainiert. Wir sind seitdem immer lose in Kontakt geblieben. Daher freue ich mich sehr, dass wir ihn im Winter zu uns nach Ginsheim holen konnten.“ Rückkehr vieler Langzeitverletzter Zudem nennt Schuster weitere Akteure als Quasi-Neuzugänge. „Mit Lenny Schierenberg, Andrej Ruder, Marlon Igerst und Atacan Karatas bekommen wir vier Spieler von unserer Liste der Langzeitverletzungen zurück. Sie standen uns zum Großteil in der Hinrunde nicht zur Verfügung. Darüber hinaus ist der im Sommer aus Büttelborn zu uns gekommene Paul Pfeffer von seiner viermonatigen Reise zurück und unser Talent Amir Azaouagh aus der eigenen U23 hat sich durch gute Leistungen einen Kaderplatz bei der ersten Mannschaft verdient“, erklärt der Trainer weiter.