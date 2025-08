Torwart Ahmad Hosainie versuchte außerhalb des Strafraums zu klären und bekam wohl den Ball an die Hand. „Das sah für mich nicht so aus“, sagt Rachid Dadda, Sportlicher Leiter von Dersim Rüsselsheim. Da jedoch kein Ersatztorwart von Dersim dabei war, musste Innenverteidiger Masih Saighani ins Tor. Symbolfoto: Guido Schiek

GL: Verteidiger muss bei Dersim ins Tor Nach strittigem Platzverweis für Dersims Torhüter reicht es zum Remis +++ VfB Ginsheim siegt zum Gruppenliga-Start Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfB Ginsheim TSV Altheim SV Geinsheim Büttelborn + 4 weitere

Kreis Groß-Gerau. Der TSV Altheim war zum ersten Spiel des SV 07 Geinsheim zu Gast und wollte den Schwung der Aufstiegssaison auch in die Gruppenliga mitnehmen. Aber auch Geinsheim wollte nach der durchwachsenen Saison 2024/25 mit einem Erfolg in die neue Spielzeit starten. Am Ende hieß es 2:2 (2:0), da es Geinsheim verpasste, den Sack zuzumachen.

„Für das, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen hatten, war es zu wenig. Für das, was wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben, war das Ergebnis aber vollkommen in Ordnung“, bilanzierte Geinsheims Sportlicher Leiter Stuart Martinez. Gut gestartet, spielte der SV 07 eine gute erste Halbzeit. Vor allem durchs Zentrum kam Geinsheim immer wieder zu Chancen. „Wir haben es aber verpasst, das dritte und vierte Tor zu machen, obwohl wir es auf dem Fuß hatten. Nach dem 2:1 waren wir dann von der Rolle und unsere zweite Halbzeit war echt nicht gut. Wir können froh sein, nicht verloren zu haben“, erklärte Martinez, wie man den dreifachen Punktgewinn verpasste. Tore: 1:0 Melchior (24.), 2:0 Krause (43.), 2:1 Kozlu (55.), 2:2 da Silva (77.). SKV Büttelborn belohnt sich in Bensheim für den Punkt

FC 07 Bensheim – SKV Büttelborn 1:1 (0:0). Zufrieden konnte Ex-Profi Uwe Hesse mit seiner Premiere als Gruppenliga-Trainer sein. Die SKV Büttelborn musste dabei auf eigenem Platz gegen den FC 07 Bensheim antreten. Für die neu formierte Büttelborner Mannschaft war am Ende das Remis ein hart erarbeitetes Erfolgserlebnis. „Es bestand ja durchaus Unsicherheit, ob das neuformierte Team ligatauglich ist, aber sie hat dies jetzt ohne Frage unter Beweis gestellt“, meinte SKV-Beisitzer Uli Rein. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, eher glücklich als verdient war die Gästeführung nach einem Büttelborner Abwehrfehler. Im zweiten Durchgang tat die SKV mehr für das Spiel und belohnte sich durch das Tor von Debütant Giulio Sanfelice. Tore: 0:1 Albrecht (38.), 1:1 Sanfelice (60.).

Platzverweis nach strittigem Handspiel FC Alsbach – Dersim Rüsselsheim 1:1 (0:0). Zweimal siegte Dersim Rüsselsheim in der Vorsaison gegen Alsbach und sah daher gute Voraussetzung auf einen erfolgreichen Saisonstart. Doch auch der FC Alsbach wollte Wiedergutmachung leisten. „Alsbach stand hinten drin mit einer Fünferkette, leider haben wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt“, bilanzierte Dersims Sportlicher Leiter Rachid Dadda. Nach torloser erster Halbzeit war Dersim auch in der zweiten Hälfte das bessere Team. Bis zur 57. Minute. Torwart Ahmad Hosainie versuchte außerhalb des Strafraums zu klären und bekam vermeintlich den Ball an die Hand – Platzverweis. „Das sah für mich nicht so aus und auch er bestritt es, wir werden die Bilder sichten“, so Dadda dazu. Da kein Ersatztorwart dabei war, musste Innenverteidiger Masih Saighani ins Tor und machte seine Sache ordentlich. In der 88. Minute wäre es nach unglücklichem Handspiel von Dersim fast doch noch schiefgegangen, denn Alsbach verwandelte den fälligen Elfmeter souverän. Doch schon mit dem nächsten Angriff traf Benjamin Nefatti zum gerechten Ausgleich. Tore: 1:0 Dörr (88./FE), 1:1 Nefatti (89.).

Bereits am Freitagabend hat Aufsteiger VfB Ginsheim die erste Bewährungsprobe bestanden. Mit 3:2 (2:1) siegte das Team von Trainer Jonas Schuster beim SV Münster. Tore: 0:1 Czepecha (19.), 1:1 Hamed (33.), 1:2 Stein (37.), 1:3 Syah (72.), 2:3 Butt (86.).