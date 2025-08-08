GL: Verlierer-Vergleich bei der Viktoria

Viktoria Griesheim verlor das erste Saisonspiel und empfängt am kommenden Spieltag den SV Münster. – Foto: mara wolf (Archiv)

Verlierer-Vergleich bei der Viktoria Griesheimer erwarten Münster +++ Altheim rechnet sich etwas aus, Alsbach auswärts
Gruppenliga Darmstadt SV Münster Griesheim

Darmstadt . Am zweiten Spieltag der Gruppenliga Darmstadt (Sonntag, Anstoß jeweils 15 Uhr) treffen zwei Verlierer des Saisonauftakts aufeinander: Viktoria Griesheim empfängt den SV Münster. Die Viktoria unterlag bei der FSG Riedrode durch ein Gegentor in der Nachspielzeit und ärgerte sich, die vielen eigenen Chancen nicht genutzt zu haben. Aber auch Münster verpatzte den Start und unterlag Aufsteiger VfB Ginsheim mit 2:3. Keines der beiden Teams möchte mit zwei Niederlagen starten, entsprechend ist eine packende Partie zu erwarten.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim SV 1919 Münster SV Münster

Nach seinem 2:0 (2:0)-Erfolg beim FC Fürth bekommt es der SV Groß-Bieberau auf eigenem Platz mit der TSV Auerbach zu tun. Die Gäste gehörten bereits in der vergangenen Saison zu den Spitzenteams und ließen im ersten Spiel mit einem 6:1 gegen den SV Fürth aufhorchen. Die spielerische Überlegenheit der Bergsträßer wird Groß-Bieberau versuchen, mit konsequenter Abwehrarbeit zu neutralisieren. In der Offensive sollen dennoch Akzente gesetzt werden.

SV Groß-Bieberau setzt sich bei Aufsteiger durch Wie beim Sieg bei Aufsteiger Fürth am Mittwochabend. Der FCF begann druckvoll, doch hatte die SV-Abwehr alles im Griff. Mit dem Doppelschlag von Aktürk (14./Foulelfmeter) und Lautenschläger (16.) traf Groß-Bieberau die Gastgeber schwer. Es dauerte eine Weile, ehe Fürth diesen Rückstand verdaut hatte. Doch als die Gastgeber den Druck erhöhten, konnten sich die Odenwälder auf Torwart Timo Heuß verlassen, der zweimal stark gegen Gärtner (61./85.) parierte. So waren letztlich der Keeper, die Abwehrstärke und die Effizienz im Angriff die Grunde für den Groß-Bieberauer Sieg. Nach dem 2:2 in Geinsheim erwartet Aufsteiger TSV Altheim nun Verbandsliga-Absteiger TS Ober-Roden zur Heimpremiere. Auch gegen die TSO rechnen sich die Altheimer etwas aus, sieht man sich doch spielerisch auf ähnlichem Niveau wie der Nachbarn aus Rödermark.

Der FC Alsbach ist beim SV Fürth gefordert. Die Gäste stehen nach der deftigen Auftaktniederlage in Auerbach (1:6) unter Zugzwang. Das gilt allerdings auch für die Alsbacher, die zum Auftakt zu einem 1:1 gegen Dersim Rüsselsheim gekommen waren. Für die Mannschaft von FCA-Trainer Steffen Gils heißt es also, Fürth möglichst schnell in den Griff zu bekommen und selbst zu treffen. Anstoß in Fürth ist um 17 Uhr.

So., 10.08.2025, 17:00 Uhr SV Fürth SV Fürth FC Alsbach FC Alsbach