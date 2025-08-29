GL: TSV Seckmauern muss gegen Fehlheim ran

Spielertrainer Lucas Oppermann (links) ist Dreh- und Angelpunkt beim Gruppenligisten TSV Seckmauern. Archivfoto: Herbert Krämer

Seckmauern (flom). Der TSV Seckmauern empfängt in der Gruppenliga das nächste Topteam. Der VfR Fehlheim ist am Sonntag (15 Uhr) bei den Odenwäldern zu Gast. TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann blickt zufrieden auf die Leistung seiner Mannschaft beim 3:0-Erfolg gegen Aufstiegsaspirant TSV Auerbach in der Vorwoche zurück: „Das war eine der besten Leistungen, die ich hier in Seckmauern miterleben durfte“, lobt Oppermann. Seckmauern habe gegen einen offensivstarken Gegner „fast alles wegverteidigt“ und immer wieder gute Umschaltmomente gehabt, weswegen das Ergebnis auch in seiner Höhe nicht unverdient sei. „Eine insgesamt sehr erwachsene und reife Leistung, auf der es aufzubauen gilt“, fordert Oppermann.

Der TSV steht nach dem furiosen Sieg mit acht Zählern auf Tabellenrang neun, der VfR Fehlheim ist mit zehn Punkten in die Saison gestartet und rangiert auf Platz sechs. Beide Teams stellen mit nur fünf Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga nach Viktoria Griesheim (drei). „Fehlheim ist qualitativ ähnlich gut wie Auerbach aufgestellt, hat aber etwas mehr Erfahrung an Bord, die der Mannschaft enorm guttut", weiß Oppermann. Zudem verfüge der VfR über mehrere „fußballerische Speerspitzen" wie etwa Paul Herbel oder Evangelos Politakis. „Sie spielen pfeilschnell über außen, haben aber auch ein hohes körperliches Niveau und sind so sehr flexibel und variabel – und haben deswegen auch völlig zurecht ihre Ambitionen, wieder in die Verbandsliga zurückzukehren", so Oppermann.

Trotz „höchstem Respekt", den man den Gästen zolle, gelte es für Seckmauern natürlich, an die bisherigen Leistungen anzuknüpfen. „Ich habe unter der Woche noch mal an das Bewusstsein aller appelliert und die Sinne geschärft, unseren Weg genauso weiterzugehen. Wir wollen die Liga nicht belagern, sondern, so wie bisher, bespielen", erklärt der 39-Jährige. Es gelte für den TSV, nachhaltig in der Gruppenliga anzukommen und weiter für das Thema der Verletzungsprävention zu sensibilisieren. Neben dem langzeitverletzten Kapitän Marvin Friedrich, der mit doppeltem Kreuzbandriss wohl die gesamte Saison verpassen wird, ist nur Oppermann selbst wegen Schulterproblemen noch fraglich, ansonsten kann er aus den Vollen schöpfen.