GL: TSV Seckmauern kassiert Klatsche

Seckmauern. Herber Rückschlag für den TSV Seckmauern zum Start in die Rückrunde der Gruppenliga: Am Sonntag kassierte die Elf von Spielertrainer Lucas Oppermann gegen den SV 07 Geinsheim eine deutliche 2:7-Niederlage.

Oppermann fand nach Abpfiff deutliche Worte für die Leistung des TSV. „Ich nehme die Niederlage vollumfänglich auf meine Kappe“, sagte er. Unter der Woche habe die Mannschaft locker trainiert, erst am Freitag habe er „die Zügel angezogen“. Damit könne die Mannschaft scheinbar nicht umgehen, die sich „meilenweit weg von Gruppenliganiveau“ präsentiert habe, so Oppermann.

Das Spiel hatte für die Odenwälder schon mies begonnen. Nach einem Dreifach-Schlag zwischen der elften und der 17. Minute führten die Gäste aus dem Ried mit 3:0 (getroffen hatten Yannik Brem, Patrick Finger und Maximilian Losert), ehe Lukas Keim in der 41. Minute auf 4:0 erhöhte. Immerhin: Mit dem Treffer zum 1:4 von Joshua Diehel keimte beim TSV ein wenig Hoffnung auf. Bisher bedeuteten Diehl-Tore immer Punkte für Seckmauern – früh war klar, dass die Gleichung an diesem Sonntag nicht aufehen würde. Noch vor der Pause stellte Finger mit seinem zweiten Tor auf 5:1 für die Gäste.

Oppermann hatte die Partie zur Halbzeit bereits abgeschenkt und an die Spieler appelliert, den Willen zu beweisen, auch künftig Gruppenliga spielen zu wollen. „Davon war in der ersten Halbzeit nichts zu sehen“, lautete seine schonungslose Analyse.

Die zweite Halbzeit begann dann, wie die erste geendet hatte – mit einem Treffer für die Gäste. Leon Jung erhöhte auf 6:1 (57.). Nach einer Stunde folgte der zweite Doppelpack des Tages: Seckmauerns Torjäger Diehl schlug wieder zu und verkürzte auf 2:6. Mit seinem dritten Tor stellte Finger in der 82. Minute den ursprünglichen Abstand wieder her und traf zum Endstand.

Klares Ziel: Vier Punkte bis zur Winterpause

Zuletzt hatte Oppermann seiner Mannschaft auf Basis der Eindrücke aus der Hinrunde „Potenzial für das untere Tabellenmittelfeld“ attestiert. Die Bestätigung dieses Anspruchs blieb die Mannschaft gegen Geinsheim schuldig. „Ich habe keinen Bock auf Durchhalteparolen“, sagte Oppermann. Er sei froh, wenn bald Winterpause ist.

Bis dahin hat er eine klare Forderung an seine Spieler: Vier Punkte sollen aus den nächsten beiden Spielen her.



