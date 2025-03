GL: TSV präsentiert Verbandsliga-reife Vorstellung

Bärenstarke Leistung der Platzherren: Gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten zeigte sich der TSV von Beginn an hoch konzentriert, ging bereits in der 3. Minute durch den Treffer des überragenden Ilias Amallah in Front. „Limburg steht jedoch nicht von ungefähr vorne, hatte viel Speed und hätte anschließend auch ausgleichen können“, gab TSV-Boss Ilkay Candogan zu. Erneut Amallah sorgte dann zehn Minuten nach Wiederbeginn für die Vorentscheidung, Pierre Massfeller machte es mit einem Doppelpack dann noch hoch für die Gäste. „Trotz Ramadan waren wir topfit und können es mit dieser Leistung vielleicht schon in dieser Saison schaffen“, hat Candogan den Aufstieg in die Verbandsliga im Visier. Der Wiesbadener Kurier ubertrug das Spiel im Livestream. Hier geht es zum Re-Live.

Türkischer SV: Vollmer; Bektas, Tahiri, Tasdelen, Khababa (82. Qamar), Amallah, P. Massfeller (82. Jallow), B. Marzouki (72. Ofosu), Rudi, Lamsamri (82. Demirtas), Sürmeli. – Tore: 1:0, 2:0 Amallah (3., 55.), 3:0, 4:0 Massfeller (60., 77.).

Beide Teams hatten ordentlich Ausfälle zu beklagen: Während Gäste-Coach Matthias Güldener von insgesamt 13 Ausfällen aus dem Kader der Ersten sprach, muss Wallrabenstein nach einem Bänderriss bis zum Saisonende auf seinen besten Schützen Justin Reil verzichten. Die Gastgeber hatten mehr Ballbesitz, erspielten sich gute Möglichkeiten, scheiterten aber zunächst immer wieder am starken Gästekeeper Dustin Langer. Nach einer guten Stunde war es dann SVW-Spielertrainer Dennis Deider vorbehalten, einen Stellungsfehler der Gäste per Kopf zur Führung zu nutzen. Als die Gäste nur wenig später unnötig ins Dribbling gingen, sorgte Mirco Paul mit einem satten 20-Meter-Kracher für die Entscheidung. „Einstellung und Willen waren da. Wenn wir nicht zweimal gepatzt hätten, wäre sogar ein glücklicher Punkt möglich gewesen“, so Güldener. Ihn schmerzte zudem die Rote Karte gegen Marlon Hess (88.) nach einem leichten Nachtreten im Zweikampf. Sein Gegenüber Dennis Deider hätte gerne eine frühere Führung gesehen, lobte zudem Maxi Bilz, der in seinem ersten Einsatz von Beginn an ein Eckpfeiler in der Wallrabensteiner Innenverteidigung war.

Wallrabenstein: Machenheimer; Paul, Ott, Leffler (75. Böhmer), Deider, Akin (60. Efe Kadi), Mikko Meier, Jaschinger, Kamil (78. Bautista), Bilz, Kern. – Rauenthal: Langer; Knopp, K. Stubben, Hoffmann, Knedlik (57. Frey), Hörr, Matijevic, Hess, Söder, Berg, Ceranski (55. Zamouri). – Tore: 1:0 Deider (64.), 2:0 Paul (73.).

Eltviller schnuppern sogar am Dreier

Schwache Heimleistung von René Keutmanns Bierstädtern: „Wir haben vieles vermissen lassen. Wenn das Spiel fünf Minuten länger gedauert hätten, wären wir punktlos geblieben.“ Zudem musste er nach Gelben Karten einiges umstellen, verlor zudem Goalgetter Roan Heller mit Gelb-Rot (87.). Sven Klärner war auf der Gegenseite mit der gezeigten Vorstellung hochzufrieden, hätte einen Sieg jedoch als hochverdient empfunden: „Wir haben nach vier Wechseln nicht an Qualität verloren, spielten auch nach dem Ausgleich weiter voll auf Sieg.“ Wimmers Führungstor egalisierte David Sarris erst in der Nachspielzeit, anschließend fischte FCB-Keeper Luca Woloszyn noch einen Ball aus dem Torwinkel.

Bierstadt: Woloszyn; Krabler, Koochi (62. Freimann), Wimmer, Braig (75. Meister), Wintermeyer, Götz (70. Soumare), Kramer, Nickel (46. Ermer, 75. Leineweber), Keutmann, Heller.-

Eltville: Williams; Süs (83. Kicheu), Weygandt, Bong, Abd Ali, Bücker (70. Haxhosaj), Klärner, Sarris, Gebel (65. Olayinka Ali), Jahn, Prasser (46. Jurcan). – Tore: 1:0 Wimmer (57.), 1:1 Sarris (90.+1).

Für den unter der Woche zurückgetretenen Trainer Andreas Maier coachten Michael Widera und Marco Spreitzer bei den Gästen. „Wir werden nächste Woche einen neuen Trainer präsentieren“, ist Hochheims Abteilungsleiter René Geilert vor der Verkündung. Maxim Akulov verpasste freistehend das 0:1, die beiden ersten Gegentreffer leitete Hochheim durch eigene Fehler die Entscheidung ein. „Gegen einen starken Gegner hielten wir jedoch gut mit“, sieht Geilert sein Team weiter mit allen Möglichkeiten in puncto Gruppenliga-Verbleib.

Spvgg. Hochheim: Berz; Stöcker, Süveges, Geisler, Akulov (70. Schrod), Möhn, Walther (60. Nichida), Maier (80. Mahoi), Geis (83. Fell Bosenbeck), Lakatos, Uslu. – Tore: 1:0 Parisi (76.), 2:0 Kröner (79.), 2:1 Fell Bosenbeck (88.), 3:1 Meuser (90.+2).

In einer zweikampfbetonten Auseinandersetzung erarbeitete sich der Gastgeber ein klares Chancenplus. „Wir haben jedoch gut gekämpft und hatten auch unsere Gelegenheiten“, empfand Weilbachs Trainer Nourdine Ajarar die Vorstellung seines Teams durchaus als Mutmacher. In der letzten halben Stunde hatten die Gäste deutlich mehr Ballbesitz, konnten sich jedoch keine klaren Möglichkeiten erarbeiten. „Wir sind optimal in die Restrunde gestartet und sind super zufrieden“, freute sich Carsten Ache, Sportdirektor der TuRa Niederhöchstadt, nach zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen.

Weilbach: Sianavas, Belosevic, Jaquet, Torinomi, Wesp (68. Winkler), Fischer, Alusse (60. Hadzibulic), Hame, Freund (75. Wuntke), Dietmar, Schmutzler. – Tor: 1:0 Krebs (18.).

Durch den Treffer von Tarik Choukairi gingen die Gäste aus Nied in der 16.Spielminute in Führung. Kurz nach der Halbzeit war es Janic Pessel, der für den favorisierten FCE den Ausgleich erzielte. Auch im Anschluss drückte der FC Eddersheim auf den nächsten Treffer. „Leider gibt uns der Schiedsrichter in dieser Phase einen klaren Elfmeter nicht“, hadert Marco Wronski, Trainer des FC Eddersheim II. Den Strafstoß gab es wiederum auf der anderen Seite, durch welchen der FV Alemannia Nied das 2:1 markierte. In der Nachspielzeit machte Nied mit einem gut gesetzten Konter gegen hoch stehende Eddersheimer den Deckel drauf und sackte die drei Punkte ein. „Natürlich haben wir uns aus den letzten beiden Spielen mehr erhofft. Dennoch müssen wir die Ruhe bewahren und dürfen es nicht so dramatisch sehen“, sagt Wronski mit Blick auf die beiden Niederlagen zum Start in die Restrunde.

FC Eddersheim II: Lucht, Scheicher (18.Christ), Nana Antwi, Gutmann (70. Ostertag), Muth, Grünewald, Vassiliou, Siegert, Wollstadt, Reuter, Pessel (70. Papazois).

Alem. Nied: Nastos, Lauer (76. Mbenoun), Back (60. Becker), Rodriguez-Arenella (87.Schosser), Choukairi, Kocur, Niebling, Wölfert (60. Fourka), Ullrich, Yesil, Müller.

Tore: 0:1 Choukairi (16.), 1:1 Pessel (48.), 1:2 Müller (81.), 1:3 Becker (90+3.).

Der Tabellenführer lässt auch nach der Kundgabe des Rückzugs aus der Gruppenliga nicht locker. Im Heimspiel gegen den VfB Unterliederbach feierte das Team von Cheftrainer Sascha Amstätter, welcher nach einem Testspiel-Abbruch für zwei Ligaspiele gesperrt wurde und am heutigen Spieltag nur als Zaungast vor Ort war, durch drei Doppelpacker den 13.Sieg in Serie. Für die SG trafen Barkan Aksu (1:0, 3:0), Justin Matthews (2:0, 5:0) und Eren Duban (4:0, 6:0). „Wir waren von der ersten Minute an dominant und somit war unser Sieg heute auch zu keiner Zeit gefährdet“, urteilt der gesperrte Cheftrainer Sascha Amstätter, welcher heute von seinem Co-Trainer Daniel Konta vertreten wurde.

SG Hoechst: Müller, Duban, Pitas, Tayboga (44. Boko), Matthews, Aksu, Antinac (67. Jahnnetti), Grigoryan (78. Martorelli), Sultani (75. Horst), Ali (64.Ayad), Silveira Aires.

VfB Unterl.: Rühl, El Ourdani (36.Dincer), Acar, Dodik, Farouni (84. Salmanel), Andrayuk, Latifi, Pontes (63. Kirchner), Yesil 46. Bonilla), Colovejic, Eyuep (71. Can).

Tore: 1:0 Aksu (22.), 2:0 Matthews (26.), 3:0 Aksu (53.), 4:0 Duban (55.), 5:0 Matthews (58.), 6:0 Duban (79.).