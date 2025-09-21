Der TSV Seckmauern geht am Freitagabend mit 2:5 gegen Griesheim unter. – Foto: Dirk Affeldt (Archiv)

GL: TSV leistet sich zu viele "krasse Fehler" Fußball-Gruppenligist Seckmauern spielt nicht schlecht, steckt aber nächste Auswärtspleite ein Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt Seckmauern Griesheim

Griesheim. Der TSV Seckmauern musste am Freitagabend bei Viktoria Griesheim eine 2:5 (1:3)-Pleite einstecken und kassierte damit in der Gruppenliga nach Altheim (0:7) und Ober-Roden (0:3) die dritte deutliche Auswärtsniederlage in Folge. Dabei habe der TSV aber keine schlechte Leistung gezeigt, sondern sich zu viele „krasse individuelle Fehler“ geleistet. „Wir wollten einen ähnlichen TSV wie gegen Ginsheim am letzten Sonntag beim 3:2-Sieg auf den Platz bringen und haben das mentalitätstechnisch und kämpferisch auch geschafft“, befand Spielercoach Lucas Oppermann, der seiner Mannschaft in einigen Situationen eine Art „Überfleiß“ attestierte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Wir dürfen gegen eine so ballsichere Mannschaft, wie es die Viktoria ist, uns nicht so locken lassen. Wir haben zum Teil an Stellen und in Situationen versucht, Ballgewinne zu generieren, in denen es nur gilt, den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten“, erklärte Oppermann. Dabei hobt der TSV-Trainer Griesheim-Akteur Kauan Santos hervor, der mit seiner Spielintelligenz und Technik diese Situationen antizipiere und die Gäste eiskalt überspielt habe.

Den Führungstreffer der Hausherren durch Tim Lorenz nach einer Viertelstunde egalisierten die Odenwälder durch Dario Hener (27.), ehe Griesheims Patrick Stumpf postwendend auf 2:1 stellte. Ferhat Gecili verwandelte zudem kurz vor der Pause einen Strafstoß zum 3:1, das Seckmauern nach 70 Minuten konterte und durch Jannik Beck per abgefälschtem Freistoß auf 2:3 verkürzte. „Kurz danach hatten wir eine Phase, wo das Spiel vielleicht doch noch mal kippen kann, wenn wir da das 3:3 machen“, erklärte Oppermann. Doch die Viktoria gab sich keine Blöße und stellte mit Samuel Andolina (75.) und Stumpf (79.) auf 5:2. „Ergebnis liest sich aus meiner Sicht zu hoch“