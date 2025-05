GL: TSV Höchst verspielt Zwei-Tore-Führung

Binnen acht Minuten die Führung verspielt

Kevin Seiler hatte den TSV am Sonntagnachmittag bereits nach sechs Minuten in Führung gebracht, gleichzeitig der Pausenstand. Nach dem Wechsel erhöhte Leo Schnellbacher gar auf 2:0 (71.) und brachte das Team des Trainerduos Christian Remmers und Thorsten Fornoff auf die vermeintliche Siegerstraße. Doch die Gastgeber schlugen in Form von Gero Lammer (75.) und Philip Trares (83.) zurück und sicherten der SG das Remis.