GL: TSV Altheim überrascht die Viktoria

Es war kein schönes Spiel, das die Zuschauer zu sehen bekamen. Beide Teams starteten nervös und mit vielen Fehlpässen in die Partie. Dennoch hätte Huther gleich in den ersten Minuten das 1:0 markieren müssen, scheiterte jedoch knapp. Schließlich war es dann doch Huther (19.), der das 1:0 für Münster markierte. Wenig später scheiterte Anas Hamed (23.) an Geinsheims Torwart Kistner und auch ein Abseitstor (41.) wurde ihm nicht anerkannt. Nach der Pause traf Nopper (54.) zum überraschenden Ausgleich. In der Folge bekamen die Gäste Oberwasser und der SVM hatte einige turbulente Situationen zu überstehen. Das 2:1 von Huther (70.) sorgte bei den Gastgebern wieder für mehr Ruhe. Anas Hamed (73.) legte gleich zum 3:1 nach, womit alles gelaufen schien. Pech hatte Münsters Scholz (76.) mit einem Lattentreffer. Als Finger (90.+3) den 2:3 Anschluss für Geinsheim erzielte, wurde es nochmals hektisch. Am Ende blieb es aber beim 3:2 für den SVM. "Das war ein wichtiges Spiel und ein wichtiger Sieg für uns. Wir haben uns aus dem Tabellenkeller mit zwei Siegen in Folge herausgearbeitet", bilanzierte Münsters Trainer Naser Selmanaj zufrieden.