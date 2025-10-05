GL: TSV Altheim überrascht die Viktoria

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat Aufsteiger TSV Altheim das Spiel bei Verbandsliga-Absteiger Viktoria Griesheim unerwartet deutlich mit 3:0 für sich entschieden. Die dritte Niederlage in Folge kassierte der FC Alsbach mit dem 1:2 gegen den FC Fürth. Dagegen setzte sich der SV Münster mit 3:2-Toren über Schlusslicht SV 07 Geinsheim durch und hat damit Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle gefunden. Der SV Groß-Bieberau spielte bei Aufsteiger SV Fürth 1:1.
Obwohl Altheim taktisch geschickt aus der Defensive heraus spielte und konsequent in die Zweikämpfe ging, hätte die ballsichere Viktoria mit ein oder zwei Toren führen müssen, scheiterte aber wiederholt am Toraluminium. Ein Altheimer Konter über die rechte Seite führte zu einer Flanke von Felter, die Odeh (25.) per Kopf ins Griesheimer Tor beförderte. Auch beim 2:0, das Diarra (36.) erzielte, sah die Griesheimer Defensive nicht gut aus. Mit der so nicht erwarteten Pausenführung im Rücken waren die Gäste im zweiten Durchgang viel defensiver, auch weil die Kräfte nachließen. Griesheim machte in der Folge viel Druck, doch an den zwingenden Tormöglichkeiten mangelte es. Altheim kam nur noch selten vor das Tor der Viktoria, stand dafür aber in der Defensive sicher. Schließlich war es in der Schlussminute der eingewechselte Abdi, der mit dem 3:0 alles klar machte.
Die dritte Niederlage in Serie kassierte der FCA im Spiel gegen Fürth. Wie bitter und unnötig diese war, erklärt sich aus zwei verschossenen Foulelfmetern. In beiden Fällen war Dörr (33/43.) der Unglücksrabe, der zweimal den Ball über das Fürther Gehäuse jagte. Begonnen hatte die Partie mit einer starken Fürther Phase, die Alsbach mit einer engmaschigen Defensive beantwortete. Gegen Ende der ersten Halbzeit kam Alsbach immer besser ins Spiel, doch ergriff man die Chancen zur Pausenführung nicht, weil die beiden Foulelfmeter nicht genutzt wurden. Die Gäste dagegen ließen sich solche Chancen nicht entgehen. Adamek (48.) verwandelte einen Foulelfmeter gleich nach dem Wiederanpfiff, ebenso wie Gebhardt (50.) kurz darauf ebenso per Foulelfmeter. Der Rückstand traf die Gastgeber hart, die eine Weile brauchten, das zu verdauen. Dann aber drängte man auf den Anschluss, ohne jedoch zunächst zum Erfolg zu kommen. Schließlich war es De Nunzio (90.+1), der für den FCA traf. In den turbulenten Schlussminuten rettete Fürth den knappen Sieg dann über die Ziellinie.
Es war kein schönes Spiel, das die Zuschauer zu sehen bekamen. Beide Teams starteten nervös und mit vielen Fehlpässen in die Partie. Dennoch hätte Huther gleich in den ersten Minuten das 1:0 markieren müssen, scheiterte jedoch knapp. Schließlich war es dann doch Huther (19.), der das 1:0 für Münster markierte. Wenig später scheiterte Anas Hamed (23.) an Geinsheims Torwart Kistner und auch ein Abseitstor (41.) wurde ihm nicht anerkannt. Nach der Pause traf Nopper (54.) zum überraschenden Ausgleich. In der Folge bekamen die Gäste Oberwasser und der SVM hatte einige turbulente Situationen zu überstehen. Das 2:1 von Huther (70.) sorgte bei den Gastgebern wieder für mehr Ruhe. Anas Hamed (73.) legte gleich zum 3:1 nach, womit alles gelaufen schien. Pech hatte Münsters Scholz (76.) mit einem Lattentreffer. Als Finger (90.+3) den 2:3 Anschluss für Geinsheim erzielte, wurde es nochmals hektisch. Am Ende blieb es aber beim 3:2 für den SVM. "Das war ein wichtiges Spiel und ein wichtiger Sieg für uns. Wir haben uns aus dem Tabellenkeller mit zwei Siegen in Folge herausgearbeitet", bilanzierte Münsters Trainer Naser Selmanaj zufrieden.
Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen. Pech hatte Groß-Bieberaus Arikan mit einem Lattentreffer. Völlig unerwartet ging Fürth durch das Tor von Vucic (29.) in Führung. Die Gäste traf der Rückstand nicht schwer, doch gelang der Ausgleich zunächst nicht. Nach dem Seitenwechsel wurde Groß-Bieberau noch druckvoller. Großer Rückhalt der Gastgeber war deren Schlussmann Poltmann, der zweimal im Eins gegen Eins Schüsse von Bieberaus Schreiber parierte und auch sonst stets im Bilde war. Schließlich war es der eingewechselte Aktürk (86.), der den überfälligen Ausgleich erzielte. "Da war mehr drin", kommentierte der Groß-Bieberauer Sprecher Ronald Gerhardt.