GL: Torfestival zwischen Hoechst und Bierstadt

Der VfB startete gut in die Partie, was auch die verdiente Führung für die Gäste einbrachte. Youssef Farouni markierte schon in der zweiten Spielminute seinen Treffer zum 1:0. „Dorndorf war in der ersten Halbzeit erschreckend schwach“, beobachtete Celal Yesil, Trainer des VfB Unterliederbach. Umso mehr ärgerte Yesil sich, dass seine Mannschaft die Führung im Anschluss nicht weiter ausbauen konnte. „Leider mussten wir nach der Pause wechseln, wodurch wir Dorndorf wieder ins Spiel gebracht haben“, sagte Yesil. Der FC Dorndorf drückte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich. Florian Kröner belohnte den FC mit seinem Treffer zum 1:1 (69.).

„Wenn mir jemand das Ergebnis vor dem Spiel gesagt hätte, dann hätte ich das sofort unterschrieben“, war Yesil am Ende dennoch zufrieden.

Tore: 0:1 Farouni (2.), 1:1 Kröner (69.).

TuS Dietkirchen II – Türkischer SV 1:4 (1:1). - Für den gewohnten Kombinationsfluss der TSV-Techniker war der Rasen eher Gift. Dafür griff nach Dietkirchener Führung ein anderes Stilmittel. Aus 16 Metern zirkelte Bilal Marzouki per Außenrist herrlich in den Winkel, und gleich nach der Pause erwischte Daniel Rudi den Keeper aus 25 Metern auf dem falschem Fuß. Und erzielte später noch sein 30. Saisontor. „Ich hatte keine einzige Minute das Gefühl, dass wir Punkte lassen würden“, sagt TSV-Chef Ilkay Candogan. Und strich auch die Bedeutung von Linksverteidiger Abdullah Tasdelen für die Stabilität in der Mannschaft heraus. Tasdelens Beständigkeit sei beeindruckend. Nach Verletzung war Keeper Fabian Vollmer wieder einsatzbereit.

Türkischer SV: Vollmer; N. Khababa (82. T. Caliskan), A. Bektas, Ofosu (75. Demirtas), Lamsamri, Tasdelen, Amallah (82. C. Asante), B. Marzouki, P. Massfelller (79. Jallow), Moh. Tahiri, Rudi (82. Qamar). -Tore: 1:0 Vicente-Breser (23,), 1:1 Marzouki (40.), 1:2 Rudi (46.), 1:3 Amallah (73.), 1:4 Rudi (78.).

Germania Weilbach – VfR Limburg 07 0:1 (0:0). – Ganz bittere Last-Minute-Niederlage für starke Gastgeber: Justin Thieme (Latte), Milos Calosevic (Rettung auf der Linie) und Moritz Hochsattler hatten die Führung auf dem Fuß, nach der Pause mussten die Germanen dann dem hohen Tempo Tribut zollen. „Wir waren lange das bessere Team“, sieht Mathewes Asmeron das Spiel als Mutmacher.

Weilbach: Sianavas; Hochsattler, Belosevic, Jaquet, Torinomi, Fischer, Alusse, Kling, Calosevic (64. Wesp), Thieme (64. Schmutzler), Dietmar (68. Wuntke). - Tor: 0:1 König (88.).

Spvgg. Hochheim – SG Rauen-thal/Martinsthal 3:3 (1:1). – „Dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben, ist eigentlich unfassbar“, rang Hochheims Coach Daniel Dillitz nach Fassung. Nach einer halben Stunde mussten die Gastgeber eigentlich mit 3:0 führen, doch von mehreren Eins-gegen-eins-Situationen vor Keeper Dustin Langer konnte nur Niklas Stegmaier einmal netzen. Das 1:2 machte die Heimelf dann im Gegenzug wieder wett und als es zwei Minuten vor dem Ende doch noch zum dritten Mal im Kasten der Gäste klingelte, schien Hochheim am Ziel. Da man es jedoch nur eine Minute später nicht schaffte, den Ball aus der Gefahrenzone wegzuschlagen, gab´s lange Gesichter. Hochheim hat die direkten Vergleiche gegen Eltville und Weilbach verloren, da hilft bei drei Punkten Rückstand auf den rettenden Platz 13 wohl nur ein Wunder.

Hochheim: Berz; Stöcker, Süveges (86. Schrod), Möhn, Karbe, Walther, Stegmaier (80. Jitareanu), Nishida, Mouhaman, Lakatos, Uslu.

Rauenthal: Langer; Fuchs, Söder, Gudenkauf, Zamouri, Knedlik, Matijevic, Blanke (68. Frey), Zeleznik (46. Hörr), Steinmetz, Sievers (57. Ceranski). - Tore: 1:0, 2:2 Stegmaier (18., 64.), 1:1 Zamouri (18.), 1:2 Ceranski (63.), 3:2 Stöcker (88.), 3:3 Steinmetz (89.).

SG Hoechst – FC Bierstadt 6:5 (3:3). – Großes Zuschauer-Spektakel in Höchst: Bierstadt führte gleich fünfmal (!), um am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Starken Offensivleistungen standen beidseitig unerklärliche Abwehrfehler gegenüber. „Die Abwehr fängt schon vorne an“, war Bierstadts Trainer René Keutmann mit der Rückwärtsbewegung seines Teams unzufrieden. „Beide Mannschaften zeigten heute ein Defensivverhalten, was einem Trainingsspiel glich“, urteilte Sascha Amstätter, Cheftrainer der SG Hoechst, im Anschluss der Partie. Die Defensive Passivität war ausschlaggebend für das Torfestival der beiden Mannschaften, mit dem besseren Ende für die SG. „Wir haben den Sieg mit ganz viel Willensstärke gezogen“, freute sich Amstätter.

Tore: Besier; Thamer (80. Koochi), Krabler (67. Braig), Ceglie, Kruse (83. Zadran), Meister, Götz, Kramer, Nickel (60. Wimmer), Keutmann, Heller. – Tore: - 0:1, 1:2, 4:5 Heller (5., 24., 58.), 1:1, 2;2 Grigoryan (13., 27.), 2:3 Meister (34.), 3:3, 4:4 Akbulut (45., 57.), 3:4 Keutmann (55.), 5:5 Jahnnetti /75.), 6:5 Aksu (90.+3).

TuRa Niederhöchstadt – SV Wallrabenstein 5:1 (2:1). – Florian Jaschinger brachte den SV Wallrabenstein früh in Führung (8.). Und auch nach dem Führungstreffer waren die Gäste die überlegenere Mannschaft, verpassten mehrere Chancen auf das 2:0. Durch einen Doppelschlag vor der Pause drehte die TuRa die Partie. Zunächst glich Rui-Filipo Aleixo da Silva aus, ehe Julian Colloseus die Führung brachte (40.,44.). „Im zweiten Durchgang drehten sich die Spielanteile auf unsere Seite, sodass wir einen verdienten Heimsieg einfahren konnten, auch wenn dieser vielleicht etwas zu hoch ausfiel“, sagte Carsten Ache, Sportdirektor der TuRa Niederhöchstadt. Nach dem Führungstreffer von Florian Jaschinger war die Fußballwelt der Gäste noch in Ordnung, später passte die Leistung des gesamten Teams nicht mehr: „Wir haben nach der Pause komplett abgeschaltet, waren in allen Belangen unterlegen und haben auch in der Höhe zurecht verloren“, bilanzierte SVW-Spielertrainer Niklas Kern.

Wallrabenstein: Machenheimer; Pauli (79. Bilz), T. Ott, Erdem Kadi, Akin (79. Bautista Zapata), Matti Meier, Derix (46. Mikko Meier), Böhmer, Jaschinger, Kamil (71. Leffler), Kern. - Tore: 0:1 Jaschinger (8.), 1:1 Aleixo da Silva (40.), 2:1 Colloseus (44.), 3:1 Krebs (69.), 4:1 Gschwender (76.), 5:1 Bin Irwan (82.).