Hintermann: Der SV Groß-Bieberau (links Louis Siebel) kam in der Fußball-Gruppenliga zu einem 1:1 bei der SKV Büttelborn (rechts Emincan Özbek). Foto: Uwe Krämer

GL: SV muss sich mit Punkt begnügen Für Groß-Bieberau ist in Büttelborn mehr drin +++ Auch Griesheim mit Remis, Münster landet Dreier

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat der FC Alsbach gegen den TSV Seckmauern mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Viktoria Griesheim und die TSV Auerbach trennten sich leistungsgerecht mit einem Remis, während der SV Münster sich klar mit 3:0 gegen die SG Wald-Michelbach durchsetzte. Über ein 1:1 bei der SKV Büttelborn, dem Vorletzten der Tabelle, kam der SV Groß-Bieberau nicht hinaus. Unglücklich unterlag der TSV Altheim bei Dersim Rüsselsheim mit 1:2.

Das war zu wenig, was der FC Alsbach gegen die Odenwälder am Freitagabend auf den Platz brachte. Dabei war der FCA die erste halbe Stunde gut im Spiel, doch gab es kaum Tormöglichkeiten zu verzeichnen. Die robust auftretenden Gäste hatten in der Offensive ebenfalls keine guten Szenen, sodass das 0:0 zur Halbzeit in Ordnung ging. Als Raitz (48.) kurz nach dem Wiederanpfiff zum 1:0 für Seckmauern traf, verblieb den Gastgebern noch genügend Zeit, die Partie zu drehen. Aber es kam in der Offensive zu wenig, um den TSV erfolgreich unter Druck zu setzen. Am Ende stand eine bittere Niederlage gegen einen Gegner, der ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft. „Das ist bitter und wirft uns wieder ein Stück zurück“, meinte FCA-Sprecher Andreas Rothermel.

In einem attraktiven Spiel setzten beide Mannschaften auf Offensive. Das schnelle 1:0 von Tim Lorenz (7.) glich Auerbachs Hilgert zehn Minuten später aus. Dabei hatte Cecili kurz zuvor das 2:0 für die Viktoria auf dem Fuß, scheiterte aber knapp. In beiden Halbzeiten wogte die Partie hin und her. Das Tor von Griesheims Borges im zweiten Durchgang wurde wegen vermeintlichen Abseits nicht anerkannt, und auch Stumpf scheiterte knapp. Auf Auerbacher Seite verpasste Brunner die mögliche Führung. Am Ende stand ein Remis, das aus der Sicht von Griesheims Sportlichen Leiters Christian Fischer in Ordnung ging.

Mit dem letzten Aufgebot angetreten, mühte sich Münster um die Hoheit auf dem Platz. Gegen die körperbetont auftretenden Gäste war das nicht einfach, zumal Torchancen kaum zu verzeichnen waren. Dann endlich markierte Kreher (37.) das 1:0 für den SVM, mit dem es in die Pause ging. Auch danach verlief die Partie zäh und ohne Höhepunkte. Das 2:0 durch Abreha (76.) war dann eine Erlösung und ebnete den Weg in Richtung Heimsieg. Mit dem 3:0 von Tareq Hamed (85.) war die Sache dann endgültig gelaufen. Mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen hat der SVM die Mittelfeldränge der Tabelle erreicht. „Ich bin insgesamt zufrieden mit der Mannschaft, die mit Geduld und Übersicht den klaren Sieg eingefahren hat“, meinte SVM-Trainer Naser Selmanaj.

In der ersten Phase des Spiels hatte Büttelborn das Sagen. Groß-Bieberau agierte verhalten und bekam hierfür die Quittung durch den Führungstreffer der SKV durch Kouraji (15.). Erst allmählich versuchten die Gäste ihrerseits in der Offensive Akzente zu setzen, was aber nur mäßig gelang. In der zweiten Halbzeit lief es aus Gäste-Sicht dann besser, weil man nach vorne zielgerichteter und druckvoller agierte. Nach einem Konter konnte Halbig (53.) eine Flanke von Schäfer zum Ausgleich verwerten. In der Folge hatten Schreiber, Klinger, Halbig und Ruppert die Führung auf dem Fuß, scheiterten aber jeweils knapp. Am Ende musste man sich mit dem Remis begnügen. „Klar hätten wir gerne drei Punkte mitgenommen. Doch am Ende geht das Remis in Ordnung“, meinte Groß-Bieberaus Sportlicher Leiter Ronald Gerhardt.