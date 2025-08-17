Hat gut lachen: Naser Selmanaj (rechts) und der SV Münster feiern den ersten Saisonsieg. Foto: Guido Schiek

GL: SV Münster landet Befreiungsschlag SVM mit erstem Saisonsieg +++ Viktoria siegt dank Viererpack von Patrick Stumpf in Geinshiem

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat der SV Münster mit dem 2:0 gegen den FC 07 Bensheim einen Befreiungsschlag vollzogen und die ersten Punkte der Saison eingefahren. Dagegen wartet der FC Alsbach nach der 1:3-Niederlage bei der TSV Auerbach weiter auf den ersten Sieg. Der SV Groß-Bieberau verbuchte gegen Aufsteiger TSV Seckmauern einen 2:0-Heimsieg. Viktoria Griesheim kam beim SV 07 Geinsheim zu einem ungefährdeten 4:1-Auswärtserfolg.

Sehr zufrieden zeigte sich Münsters Trainer Naser Selmanaj mit dem Auftritt seiner Elf: „Wir waren taktisch und kämpferisch überlegen. Aus dieser Stärke heraus haben wir das Spiel verdient gewonnen". Beide Abwehrreihen dominierten das Spiel und ließen nur wenige Tormöglichkeiten zu. Eine davon nutzte Münsters Scholz (16.) zur Führung der aktiveren Gastgeber. Bensheim spielte im Mittelfeld gefällig, doch gelang es nicht, Münsters Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Im zweiten Durchgang änderte sich am Spiel beider Teams nur wenig. Bensheim versuchte im Angesicht des Rückstandes Druck aufzubauen, was aber nur zum Teil gelang. Münster blieb in der Abwehr stabil und nutzte einen Konter, um spät durch das 2:0 von Butt (89.) den ersten Saisonerfolg perfekt zu machen.

TSV Auerbach – FC Alsbach 3:1 (0:1). Die Gastgeber begannen druckvoll, doch hielt Alsbachs Abwehr stand. Hami hatte für Auerbach die Führung auf dem Fuß, auf der anderen Seite scheiterten Crößmann und Kablitz knapp. In der Nachspielzeit markierte dann Crößmann (45.+3) das 1:0 für Alsbach. Als aber schnell nach der Pause Hami (51.) Auerbachs Ausgleich erzielte, kam es zum Bruch im Spiel des FCA. In der Folge lief nicht mehr viel zusammen. Auerbach übernahm immer mehr die Initiative und kam durch Mick Arnold (68.) erstmals zur Führung. Alsbach fehlte es in der Folge am erforderlichen Elan, die Gastgeber noch einmal zu fordern. So war das 3:1 von Fuller (83.) folgerichtig und führte zur endgültigen Entscheidung.

Die erste Halbzeit stand im Zeichen von Groß-Bieberau. Beste Chancen durch Aktürk, Ziegler und Arikan wurden nicht genutzt. Nach dem Wechsel profitierte Aktürk (60.) vom Ausrutscher eines TSV-Verteidigers und bugsierte den Ball an den Pfosten, der danach den Weg ins Tor fand. Die Gäste wurden nun offensiver und bemühten sich, Druck aufzubauen. Groß-Bieberau musste in der Folge auf der Hut sein, nicht den Ausgleich zu kassieren. Einige Konterchancen spielte man nicht sauber zu Ende, ehe in der Nachspielzeit Klinger (90.+2) alles klar machte.