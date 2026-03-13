GL: SV Geinsheim will sich nicht verstecken

Der SV 07 Geinsheim will sich vor dem Tabellenzweiten aus Rüsselsheim nicht verstecken. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Kreis Groß-Gerau. Ein Spitzenspiel und ein Kreis-Duell stehen für die Gruppenligisten aus dem Kreis Groß-Gerau am Wochenende auf dem Programm. Dabei könnte je nach Ausgang der Spiele sogar schon eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf fallen.

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So., 15.03.2026, 15:30 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 15:30 PUSH

Der Tabellenzweite Dersim Rüsselsheim empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) den wiedererstarkten SV 07 Geinsheim. Dabei geht es für die Rüsselsheimer um sehr viel: Am vergangenen Wochenende haben sie zwei weitere Punkte auf Tabellenführer VfB Ginsheim verloren und nunmehr 11 Punkte (und 39 Tore in der Tordifferenz) Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz – ihr erklärtes Saisonziel. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams endete mit 6:1 für Rüsselsheim, seitdem hat sich aber viel getan. Geinsheim ist sich bewusst, was sie in Rüsselsheim erwartet. „Kleiner Kunstrasenplatz, viele Zuschauer und immer eine Hektik, die von Außen ins Spiel getragen wird. Aber ich denke, das ist auch für uns ein super Terrain, um zu zeigen, was wir können. Wir wollen uns nicht verstecken und unser Spiel machen, wissen aber, dass Dersim nicht ohne Grund dort oben steht“, sagt der sportliche Leiter des SV 07 Stuart Martinez. Personell kann Geinsheim aus den Vollen schöpfen, während die Rüsselsheimer sich zwar im Winter verstärkt haben, aber ihren Rhythmus aus der Hinrunde erst wiederfinden müssen. Martinez: „Rüsselsheim ist Favorit, aber wir wollen zeigen, dass unsere Formkurve weiterhin nach oben zeigt.“