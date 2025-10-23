GL: Stumpf rettet Viktoria den Punkt

Torschütze: Patrick Stumpf (Mitte) traf spät zum Ausgleich für Fußball-Gruppenligist Viktoria Griesheim im Spiel gegen Fehlheim. (Archivfoto) Foto: Thomas Zöller

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat sich Viktoria Griesheim in einem Nachholspiel vom VfR Fehlheim mit einem 1:1 getrennt. Die Viktoria lief dem Rückstand durch den Treffer von Fehlheims Politakis (23.) lange Zeit hinterher. Schließlich war es Stumpf (85.), der spät zum Ausgleich traf und die Heimpleite verhinderte. Es war allerdings das vierte Griesheimer Spiel in Folge ohne Sieg.

Gestern, 19:30 Uhr SC Viktoria Griesheim Griesheim VfR Fehlheim VfR Fehlheim 1 1 Abpfiff

Am Sonntag (15 Uhr) ist die Viktoria gegen den FC Bensheim erneut gefordert. Dass die Gäste auf einem Abstiegsplatz stehen und in 13 Spielen erst zwei Siege eingefahren haben, verwundert. Die Bensheimer stehen also unter Druck und werden alles versuchen, um die nächste Niederlage zu vermeiden. Griesheim ist ohne Zweifel in der Favoritenrolle und hofft, in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Aufsteiger TSV Altheim spielt eine gute Rolle bisher und will dies mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Fürth unterstreichen. Altheim setzt auf seine Offensivkraft (31 Tore) und wird bemüht sein, möglichst schnell die Weichen für den Heimsieg zu stellen. Die Gäste allerdings zu unterschätzen, wäre fatal, auch wenn Fürth seit sechs Spielen ohne Sieg ist und auf einem Abstiegsrang steht. Deshalb wird das Team aus dem Odenwald alles daran setzen, zumindest einen Punkt aus Altheim zu entführen.

Altheims Lokalrivale SV Münster ist wiederum am Sonntag (15.15 Uhr) beim FC Fürth zu Gast, der bislang eine starke Runde spielt und auf Platz vier der Tabelle rangiert. Münster möchte seinen Aufwärtstrend fortsetzen, bekommt es aber mit der neben Fehlheim (jeweils 18 Gegentreffer) besten Abwehrreihe der Liga zu tun.

