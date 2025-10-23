 2025-10-15T11:43:40.576Z

Torschütze: Patrick Stumpf (Mitte) traf spät zum Ausgleich für Fußball-Gruppenligist Viktoria Griesheim im Spiel gegen Fehlheim. (Archivfoto) Foto: Thomas Zöller
GL: Stumpf rettet Viktoria den Punkt

Griesheim mit spätem Ausgleich +++ Altheim und Münster treffen auf Fürther Teams

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt hat sich Viktoria Griesheim in einem Nachholspiel vom VfR Fehlheim mit einem 1:1 getrennt. Die Viktoria lief dem Rückstand durch den Treffer von Fehlheims Politakis (23.) lange Zeit hinterher. Schließlich war es Stumpf (85.), der spät zum Ausgleich traf und die Heimpleite verhinderte. Es war allerdings das vierte Griesheimer Spiel in Folge ohne Sieg.

Gestern, 19:30 Uhr
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
1
1
Abpfiff

Am Sonntag (15 Uhr) ist die Viktoria gegen den FC Bensheim erneut gefordert. Dass die Gäste auf einem Abstiegsplatz stehen und in 13 Spielen erst zwei Siege eingefahren haben, verwundert. Die Bensheimer stehen also unter Druck und werden alles versuchen, um die nächste Niederlage zu vermeiden. Griesheim ist ohne Zweifel in der Favoritenrolle und hofft, in die Erfolgsspur zurückzukehren.

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
2
1
Abpfiff

Aufsteiger TSV Altheim spielt eine gute Rolle bisher und will dies mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Fürth unterstreichen. Altheim setzt auf seine Offensivkraft (31 Tore) und wird bemüht sein, möglichst schnell die Weichen für den Heimsieg zu stellen. Die Gäste allerdings zu unterschätzen, wäre fatal, auch wenn Fürth seit sechs Spielen ohne Sieg ist und auf einem Abstiegsrang steht. Deshalb wird das Team aus dem Odenwald alles daran setzen, zumindest einen Punkt aus Altheim zu entführen.

So., 26.10.2025, 15:15 Uhr
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
15:15

Altheims Lokalrivale SV Münster ist wiederum am Sonntag (15.15 Uhr) beim FC Fürth zu Gast, der bislang eine starke Runde spielt und auf Platz vier der Tabelle rangiert. Münster möchte seinen Aufwärtstrend fortsetzen, bekommt es aber mit der neben Fehlheim (jeweils 18 Gegentreffer) besten Abwehrreihe der Liga zu tun.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
15:00

Der FC Alsbach musste unter der Woche die Wunden der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Aufsteiger TSV Seckmauern lecken. Die Niederlage hat dazu geführt, dass der FCA wieder in die Abstiegszone abgerutscht ist. Jetzt steht am Sonntag (15 Uhr) das Spiel beim VfR Fehlheim auf dem Spielplan. Alsbach sieht sich hier zurecht als Außenseiter, hat der Gastgeber die Ambition, um die Spitzenplätze mitzuspielen. Allerdings läuft es auch bei Fehlheim (Rang fünf, elf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Ginsheim) nicht so richtig rund und deshalb ist ein Sieg für den VfR Pflicht.


Michael SobotaAutor