GL: Steinbach sieht sich nicht als Favorit

Michelstadt. Duell um die Spitze: Gruppenliga-Absteiger Höchst fordert die nach sieben Spielen ungeschlagenen Steinbacher heraus. Wer holt sich den Sieg und übernimmt die Tabellenführung?

Die Zeichen stehen gut für ein spannendes Spiel am Sonntag (15 Uhr, live im Stream beim Echo) auf dem Naturrasen im Michelstädter Stadtteil Steinbach. Während Höchst im Vorlauf zu diesem Duell noch gegen Kleestadt stolperte und drei Punkte liegen ließ, ist die TSG aus Steinbach unbesiegt. Der Trainer des Tabellenführers, Çetin Karaman, bleibt jedoch bodenständig: „Klar wollen wir gegen Höchst bestehen, aber es wird ein schwieriges Spiel.“

„Höchst ist der Top-Favorit für den Aufstieg“, sagt der TSG-Trainer. Sei man am Ende der Saison unter den Top fünf der Liga, „wäre das eine Top-Leistung“. Von der Favoritenrolle wollen die Steinbacher also nichts wissen. „Auch die Plätze zwei bis fünf werden stark umkämpft sein“, versichert Karaman. Mannschaften wie SSV Brensbach, SC Hassia Dieburg und auch der aktuell abgeschlagene TSV Günterfürst werden in einem engen Kampf um das obere Tabellendrittel erwartet.

Christian Stapp, der Übungsleiter der TSV, ist sehr zufrieden mit der Mannschaft, die er zur neuen Saison übernommen hat. Nachdem Höchst es nach dem Abstieg aus der Gruppenliga geschafft hatte, Leistungsträger wie Christoph Eisenhauer oder Kevin Seiler zu halten, freut sich Trainer Stapp über den Zusammenhalt: „Es harmoniert gut und macht extrem viel Spaß.“ Der Übungsleiter lobt außerdem die Führungsspieler um den spielenden Co-Trainer Daniel Simoes: „Sie führen die Jungen auf dem Platz und halten sie in ihren Bahnen.“

Auch die Höchster blicken dem Duell mit Steinbach mit Respekt entgegen. „Steinbach ist schon immer eine gute Truppe gewesen“, bekräftigt Stapp. Mit Blick auf die Tabelle und die Bilanz der letzten Spiele möchte sich die TSG nicht Favorit nennen. Der Trainer sieht seine Mannschaft vielmehr als „Herausforderer in einem Spiel auf Augenhöhe“.





