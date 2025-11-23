 2025-11-18T09:22:12.436Z

Seckmauerns Torhüter Markus Zatocil kommt Tim Gensel (FC Fürth) in die Quere. Einen Freistoß gibt es aber zum Unmut der Fürther nicht. Foto: Dagmar Jährling
GL: Spielabbruch mit »Geschmäckle« in Fürth

Seckmauern führt zur Pause +++ Platz war nicht mehr bespielbar

Fürth. Spielabbruch in Fürth: Die Partie zwischen dem heimischen FC und dem TSV Seckmauern wurde kurz nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fabian Boy (Ober-Mörlen) aufgrund des gefrorenen Platzes abgebrochen.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste aus dem Odenwald knapp mit 1:0 durch Jason Fuchs (43.) in Front. Seckmauerns Spielertrainer Lucas Oppermann, der nach Bänderriss gegen seinen Ex-Klub sein Comeback feierte, sprach danach von einer insgesamt nachvollziehbaren Entscheidung, die trotzdem „ein kleines Geschmäckle“ habe. „Der Schiedsrichter hat vor dem Anpfiff gesagt, dass er nach der ersten Halbzeit neu entscheiden möchte, ob Fußball möglich ist oder ob es zu gefährlich ist“, erklärte Oppermann. Die Gastgeber hätten bereits in der Halbzeit auf einen Abbruch gedrängt, der TSV habe aber „auf jeden Fall weiterspielen“ wollen.

Partie wird im neuen Jahr nochmal neu angesetzt

„Wir haben es top gemacht, waren taktisch diszipliniert und haben eine sehr gute Reaktion auf die letzten Wochen gezeigt. Ich denke, wir hätten das Spiel gewonnen“, befand Oppermann. Die verhältnismäßig späte Anstoßzeit von 16.30 Uhr empfand der 39-Jährige zudem als „sehr unglücklich“. Die Begegnung wird im neuen Jahr nochmal neu angesetzt.



