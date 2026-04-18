 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

GL: Spannendes Derby in Fürth, Kampf um rote Laterne in Alsbach

FC Fürth setzt sich im Derby mit 4:3 gegen SV Fürth durch +++ FSG Riedrode will Angriff auf Platz zwei starten +++ Formstarker TSV Auerbach will sich gegen den SV Münster für Hinrunden-Niederlage rächen

von Marius Martinez · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Derbystimmung in Fürth. Der SV Fürth (grüne Trikots) empfängt den FC Fürth am Samstag zum Nachbarschaftsduell. Das Hinspiel konnte der FC Fürth mit 4:2 für sich entscheiden.
Derbystimmung in Fürth. Der SV Fürth (grüne Trikots) empfängt den FC Fürth am Samstag zum Nachbarschaftsduell. Das Hinspiel konnte der FC Fürth mit 4:2 für sich entscheiden. – Foto: Justin Engel (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Darmstadt
FC Fürth
VfB Ginsheim
TSV Altheim
Seckmauern

Am Wochenende steht der 28. Spieltag der Gruppenliga auf dem Programm.

Am Samstag kam es zum Derby zwischen dem SV Fürth und dem FC Fürth. Nachdem der FC bereits 3:0 zur Pause führte und kurz nach Wiederanpfiff das vierte Tor nachlegte, wurde der SV nochmal wach und kam bis auf 3:4 ran. Der Lucky Punch geling ihnen jedoch nicht und es blieb beim 4:3 für den FC. Echo Online hat die Partie live übertragen - hier geht es zum Re-Live.

Am Sonntag steigt Ligaprimus VfB Ginsheim gegen den TSV Altheim ins Geschehen ein. Trotz des komfortablen acht Punkte Vorsprungs vor Verfolger SV Dersim, will Ginsheim nach der 1:3-Niederlage gegen den VfR Fehlheim wieder in die Spur finden. Verfolger Dersim bekommt es mit dem SV Groß-Bieberau zu tun. Dersim möchte nach dem 1:1 gegen den FC Fürth am vergangenen Spieltag, dieses Mal einen möglichen Patzer von Ginsheim ausnutzen. Ihnen im Nacken sitzt die FSG Riedrode, der lediglich drei Punkte entfernt ist. Die FSG trifft im Heimspiel auf den SV Geinsheim, der nach der 1:3-Niederlage gegen Kellerkind SKV Büttelborn auf Wiedergutmachung aus ist. Die formstärkste Mannschaft der Liga, der TSV Auerbach, reist zum SV Münster. Der TSV hat seine letzten sieben Partien für sich entscheiden können, die letzte Niederlage kassierten sie am 7. Dezember. Der Gegner: der SV Münster. Ginsheim-Bezwinger VfR Fehlheim bekommt es im Heimspiel mit dem SC Viktoria Griesheim zu tun. Mut für Griesheim macht das Ergebnis aus der Hinrunde: Damals konnte man Fehlheim ein 1:1 abringen. Der FC Bensheim tritt gegen den TSV Seckmauern an. Mit einem Sieg könnte der TSV an Bensheim vorbeiziehen. Im Tabellenkeller bekommt es der FC Alsbach mit der SG Wald-Michelbach zu tun. SKV Büttelborn muss gegen TS Ober-Roden bestehen.

Alle Spiele im Überblick:

Heute, 17:00 Uhr
SV Fürth
SV FürthSV Fürth
FC Fürth
FC FürthFC Fürth
-
-
Abpfiff

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1919 Münster
SV 1919 MünsterSV Münster
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode
SV 07 Geinsheim
SV 07 GeinsheimSV Geinsheim
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Ginsheim
VfB GinsheimVfB Ginsheim
TSV Altheim
TSV AltheimTSV Altheim
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Fehlheim
VfR FehlheimVfR Fehlheim
SC Viktoria Griesheim
SC Viktoria GriesheimGriesheim
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FC 1907 Bensheim
FC 1907 BensheimFC 07 Bensh.
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Alsbach
FC AlsbachFC Alsbach
SG Wald-Michelbach
SG Wald-MichelbachSG WaMi
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SKV Büttelborn
SKV BüttelbornBüttelborn
TS Ober-Roden
TS Ober-RodenTS Ob.-Roden
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
SV Groß-Bieberau
SV Groß-BieberauGr.-Bieberau
15:30