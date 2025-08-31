GL: Später Jubel beim TSV Seckmauern

Seckmauern. Gruppenligist TSV Seckmauern hat sich in einer packenden Sonntagspartie gegen Aufstiegsfavorit VfR Fehlheim ein 2:2 (1:1) erkämpft. Der Aufsteiger bleibt mit neun Punkten aus den ersten sechs Partien damit weiter im Soll und feierte nach dem überraschenden 3:0-Erfolg gegen die TSV Auerbach einen weiteren wichtigen Punktgewinn gegen ein Top-Team.

Dabei lief es zunächst nicht gut für den TSV. Denn die Gäste gingen schon in der Frühphase der Partie in Führung. Paul Herbel traf nach sechs Minuten zum 0:1 – ein Schock für die Odenwälder. Die konnten sich zudem erneut bei ihrem starken Torhüter Florian Kalweit bedanken, der durch gleich mehrere starke Paraden verhinderte, dass sein Team nicht bereits nach einer guten halben Stunde deutlich höher zurücklag. Stattdessen gelang Seckmauern noch im ersten Spielabschnitt der Ausgleich. Eine Kombination über die rechte Seite über Spielertrainer Lucas Oppermann vollendete Joshua Diehl zum 1:1 (35.), gleichzeitig der Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel wurde es dann hektisch. Zunächst besorgte Kevin Lortz nur 120 Sekunden nach Wiederbeginn die erneute Führung für die Gäste. Kurz darauf sah Spielertrainer Lucas Oppermann nach einem harten Einsteigen gegen seinen Gegenspieler die Rote Karte. Die Begegnung schien nun in Richtung des Favoriten zu kippen. Doch auch mit zehn Mann steckten die Odenwälder nicht auf und hatten ihrerseits durchaus Gelegenheiten auf das 2:2. Auf der anderen Seite hätten auch die Fehlheimer mit guten Möglichkeiten die Partie entscheiden können. Doch das letzte Wort hatte tatsächlich der TSV. Nach einem Foul im Strafraum traf Jannik Beck per Elfmeter (90.+5) fast mit dem Schlusspfiff doch noch zum umjubelten Ausgleich. Fehlheims Fin Lüderwald sah zudem wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte.