Dario Hener (rechts) leitet unglücklich Seckmauerns Niederlage ein. (Archivfoto) Foto: Herbert Krämer

GL: Slapstick-Gegentor leitet Niederlage des TSV ein Der TSV Seckmauern muss gegen Groß-Bieberau die erste Pleite hinnehmen +++ "In der Summe eine verdiente Niederlage" Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt Seckmauern Gr.-Bieberau

Groß-Bieberau. Der TSV Seckmauern muss die erste Saisonniederlage einstecken: Der Gruppenligist unterlag am Samstag beim SV Groß-Bieberau mit 0:2 (0:0). „In der Summe eine völlig verdiente Niederlage, so ehrlich müssen wir sein“, erklärte TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann. Sein Team habe speziell in der ersten Hälfte „alles vermissen lassen“ und massive Probleme gehabt, den Sportverein mit ihrem quirligen Spielmacher Max Enders zu stoppen. Dass man sich trotz hochkarätiger Gelegenheiten der Gastgeber ohne Gegentor in die Pause gerettet habe, sei überaus glücklich gewesen.

„Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir nach 45 Minuten hier drei Dinger bekommen", weiß der 38-Jährige. Gleichzeitig räumt Oppermann ein, dass die personelle Situation ohne etatmäßigen Innenverteidiger die Mannschaft vor große Herausforderungen gestellt habe. Umso bitterer, dass das 0:1 dann aus einer Slapstick-Szene fiel: So spielte Dario Hener, der von SV-Stürmer Osman Aktürk noch entscheidend gestört wurde, einen Rückpass viel zu fest, sodass der Ball an TSV-Torwart Florian Kalweit vorbei an den Pfosten und dann vor die Füße von Aktürk sprang, der problemlos aus einem Meter zur Führung einschob (60.).

Gestern, 15:00 Uhr SV Groß-Bieberau Gr.-Bieberau TSV Seckmauern Seckmauern 2 0 Abpfiff Doch Seckmauern wehrte sich nach dem Rückstand besser und erspielte sich mehrere Gelegenheiten, ließ aber zumeist die letzte Konsequenz oder Aufmerksamkeit vermissen. „Wir waren in dieser Phase klar am Drücker, aber sowohl physisch als auch mit dem Kopf nicht schnell genug in den Aktionen“, so Oppermann. Kurz vor Schluss dann auf der anderen Seite der Knockout: Nach einem Seckmäurer Ballverlust schalteten die Hausherren schnell um und konterten über Enders, der auf den eingewechselten Michel Klinger vorlegte, der den 2:0-Endstand markierte (90+2.).