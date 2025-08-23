Bei der Rückkehr an alte Wirkungsstätte gewann Björn Wiesenäcker (rechts) mit dem VfB Ginsheim) das Gruppenliga-Spiel bei der SKV Büttelborn (links Ilias Zariouh. Foto: Marc Schüler

GL: SKV Büttelborn verpasst Überraschung Der bislang sieglose Tabellenvorletzte bringt den Favoriten VfB Ginsheim fast ins Straucheln Verlinkte Inhalte Gruppenliga Darmstadt VfB Ginsheim Büttelborn

Büttelborn. Mit Spannung wurde die Partie zwischen der SKV Büttelborn und dem VfB Ginsheim erwartet – für die neu zusammengestellte Büttelborner Mannschaft eine echte Standortbestimmung. Mit 2:4 (1:2) ging die Partie am Ende erwartungsgemäß verloren, doch die SKV zeigte, dass sie mit einem der Top-Teams der Gruppenliga mithalten kann. „Wir waren über weite Strecken ebenbürtig. Ginsheim hat die bessere Spielanlage und am Ende verdient gewonnen. Wir konnten es dem Favoriten zumindest schwer machen“, erklärte Peter Krieg vom SKV-Abteilungsvorstand. Für Marvin Wiesenäcker, Chidera Ashibuogwu und Paul Pfeffer war es die Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte, sie waren im Sommer nach Ginsheim gewechselt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Bereits nach sechs Minuten traf Can Cemil Özan von der Strafraumgrenze mit einem strammen Schuss zum 0:1, doch Büttelborn hielt weiter tapfer dagegen und belohnte sich durch Mohamed Kouraji mit dem Ausgleich (24.). Ausgerechnet Paul Pfeffer (28.) brachte kurz darauf Ginsheim wieder in Führung. Nach der Pause sorgte Mohamed Kouraji (54.) für den erneuten Büttelborner Ausgleich, doch nur zwei Minuten später brachte Maximilian Groß (56.) die Gäste wieder in Führung. Jerome Jampe (71.) macht schließlich alles klar.

Do., 21.08.2025, 20:00 Uhr SKV Büttelborn Büttelborn VfB Ginsheim VfB Ginsheim 2 4 Abpfiff „Auch wenn wir 4:2 gewonnen haben: Büttelborn hat es uns schwer gemacht und war ein ebenbürtiger Gegner. Wir hätten uns über eine Punkteteilung nicht beschweren können“, gab Ginsheims Trainer Jonas Schuster zu, ehemaliger U23 Trainer der SKV. „Ich will mich über die drei Auswärtspunkte nicht beschweren. Wir müssen uns aber steigern, wenn wir weiter erfolgreich spielen wollen.“ Schuster setzte seine Neuzugänge Mehmet Yildiz (Hadamar) und Marlon Igerst (Pfeddersheim) als Einwechselspieler ein. „Wir mussten auf die Verletzungsproblematik reagieren und haben zwei gute Verstärkungen bekommen“, so der Ginsheimer Trainer dazu.