Die SKV Büttelborn hat kein Einstellungs-, sondern ein Ergebnisproblem in der Gruppenliga Darmstadt. Oftmals stehen kleine Fehler einer Punkteausbeute im Weg. – Foto: Andreas Rothermel

GL: SKV Büttelborn steht mal wieder mit leeren Händen da Gruppenligist tapfer, aber auch in Münster sieglos +++ Dersim, Ginsheim – und Geinsheim nach dem ersten Saisonsieg – wollen nachlegen

Groß-Gerau. Beim Tabellennachbarn im Abstiegskampf, SV Münster, zeigte Gruppenligist SKV Büttelborn erneut eine engagierte Leistung, nur um am Ende wieder mit leeren Händen dazustehen. 0:2 hieß es aus Büttelborner Sicht im Nachholspiel.

Gestern, 20:00 Uhr SV 1919 Münster SV Münster SKV Büttelborn Büttelborn 2 0 Abpfiff Erneut überzeugte die SKV in einer temporeichen Begegnung mit einer tadellosen Einstellung und die Spieler warfen wieder einmal kämpferisch alles in die Waagschale, gingen entschlossen in die Zweikämpfe und überzeugten auch läuferisch. Doch ließen Kleinigkeiten das Pendel zugunsten des Gegners ausschlagen. Zunächst war es ein völlig ausgeglichener Schlagabtausch, in dem lange Zeit die Abwehrreihen dominierten. Klare Torchancen waren demzufolge besonders im ersten Abschnitt überhaupt nicht zu verzeichnen. Nach dem Wechsel intensivierte Münster seine Bemühungen und wie so oft in den letzten Wochen führte in der 64. Minute ein Stellungsfehler in der Abwehr prompt zu einem Gegentreffer, dem die SKV in der verbleibenden Spielzeit vergeblich hinterherlief. Ein berechtigter Foulelfmeter zehn Minuten vor Schluss besiegelte das Schicksal der Büttelborner Mannschaft, deren Bemühungen erneut unbelohnt blieben. Tore: 1:0 Hamed (64.), 2:0 El Yassini (80./FE)

Am Sonntag geht es gleich weiter mit dem nächsten Duell im Abstiegskampf, wenn um 15.30 Uhr die SG Wald-Michelbach ihre Visitenkarte am Berkacher Weg abgibt. Gerne würde SKV-Trainer Uwe Hesse das Ergebnis der vergangenen Saison an gleicher Stelle erleben, denn da gewannen die Hausherren mit 6:0.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr SV Dersim Rüsselsheim SV Dersim TSV Seckmauern Seckmauern 15:30 PUSH

Den TSV Seckmauern empfängt Dersim Rüsselsheim am Sonntag um 15.30 Uhr und ist bestrebt, den nächsten Heimsieg zu landen. "Wir wollen uns für die folgenden schweren Spiele eine gute Ausgangssituation schaffen", so Sascha Amstätter, der Trainer des Tabellendritten. Nichts dagegen hätte er, an Riedrode vorbeizuziehen – vor den harten Partien gegen Ginsheim, Fehlheim und Griesheim. Vergangene Saison behielten die Rüsselsheimer in beiden Partien die Oberhand, jedoch nur knapp. Ein spannendes Spiel scheint auch diesmal vorprogrammiert.

Wenn am Sonntag um 15 Uhr der TSV Auerbach beim VfB Ginsheim zu Gast ist, hofft Trainer Jonas Schuster auf ein besseres Ergebnis als bei der letzten Begegnung an gleicher Stelle vor zwei Jahren. 1:3 hieß es damals, ein Ergebnis, an das der VfB nun aber nicht mehr denken will. Als Favorit geht der Tabellenführer in die Partie und will dieser Rolle auch gerecht werden. "Auerbach ist eine Top-Mannschaft in der Liga und wir gehen die Partie mit Respekt an. Leider haben wir viele erkrankte Spieler und einige Urlauber. Dennoch werden wir alles tun, um unser fünftes Heimspiel zu gewinnen", erklärte VfB-Trainer Schuster.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV 1919 Münster SV Münster SV 07 Geinsheim SV Geinsheim 15:00 PUSH